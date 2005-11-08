تمام آبهاي كشور را مهار كنيم باز هم كمبود داريم

به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر" سيد پرويز فتاح در هفتمين نمايشگاه هاي فن آوري هاي نوين صرفه جويي درآب گفت: كشورما از لحاظ شاخص هاي آب جزء كشورهاي متوسط روبه پايين محسوب مي شود كه اين امر به ما گوش زد مي كند نسبت به مسائل مربوط به آب حساس باشيم.

وي با اشاره به اينكه مباحث مربوط به آب درسرلوحه فعاليت هاي تمام كشورهاي دنيا قرارگرفته است،افزود: حتي كشورهايي كه از لحاظ منابع آبي وضعيت خوبي دارند،برنامه ريزي هاي منظمي درجهت افزايش كيفيت آب مصرفي مي كنند.

فتاح با بيان اينكه مصرف آب بايد به گونه اي باشد كه هم مردم فعلي وهم نسل هاي آينده از آن بهره مند شود،اظهارداشت:درگذشته دربرخي مناطق با كندن 50 متر اززمين به آب مي رسيديم درحالي كه الان بايد درهمين مناطق براي پيدا كردن آب چاه هاي با عمق بيش از500 حفر كنيم.

وي اضافه كرد: آبهاي زيرزميني در گذشته جزء سالمترين منابع آبي به شمارمي رفت درحالي كه هم اكنون به دليل ورود فاضلاب هاي شهري وصنعتي ازكيفيت اين آبها به شدت كاسته شده است.

فتاح حفظ منابع آبي كشوررا مستلزم عزم ملي دانست ويادآور شد: درسال جاري مصرف آب وبرق بيشترازميزان پيش بيني شده بود.

وي افزود:درگذشته علي رغم فعاليت هاي موفقيتي كه دربخش هاي مختلف صورت گرفته به فرهنگ سازي مصرف بهينه توجه چنداني نشده درحالي براي كنترل رشد مصرف سرمايه گذاري درامور فرهنگ سازي ضروري است.

وي ادامه داد : وزارت نيرو نيز سرمايه گذاري براي نهادينه كردن فرهنگ مصرف را درسرلوحه فعاليت هاي خود قرارداده است.

به گفته فتاح شاخص هاي سلامتي كشور نيز به دليل توزيع آب شرب بهداشتي درشهرهاي كوچك وروستاها بهبود و احتمال شيوع بيماري هاي خطرناك دركشور كاهش يافته است.

وي با بيان اينكه اگرما تمام آب هاي كشور را مهاركنيم بازبا كبمود منابع مواجه هستيم،گفت: ما از فاضلاب بسيارغافل شده ايم ولي ما مي توانيم با اجراي پروژه هاي مناسب اين تهديد را به يك فرصت تبديل نماييم.

فتاح افزود: با تصفيه فاضلاب مي توان بخش اعظمي از آب را دوباره به چرخه مصرف بازگرداند و ازسوي ديگرازپس مانده هاي آن براي توليد انرژي و كود استفاده كنيم.

وي ازافتتاح تصفيه خانه جنوب تهران تا پايان سال آينده خبرداد واظهارداشت: خروجي آب تصفيه خانه هاي فاضلاب نه تنها براي مصرف كشاورزي بلكه براي مصرف شرب نيز مناسب خواهد بود.