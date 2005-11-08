نمايشنامه هاي شاخص ملودرام در فرهنگ سراي نياوران روخواني مي شود

به گزارش گروه فرهنگ و هنر" مهر" ، اين جلسات همچون دوره هاي گذشته ساعت 17شنبه و يكشنبه هرهفته در سالن گوشه برپا خواهد شد و در روز يكشنبه پس ازاجرا، جلسه نقد و بررسي برگزارمي شود.

در نخستين هفته، نمايشنامه " سه قطعه " به نويسندگي و كارگرداني نصيرملكي جو اجرا مي شود. در اين نمايشنامه خواني شايسته ايران، نصيرملكي جو و پگاه كاظمي نقش خواني مي كنند.

28و29 آبان، " طلبكارها " نوشته آگوست استريندبرگ به كارگرداني هومن كيايي روخواني مي شود. 5 و 6 آذر، " با من مثل باران حرف بزن" و " بگذاربشنوم " نوشته تنسي ويليامز با كارگرداني هومن زندي به اجرا در مي آيد.



همچنين 12 و 13 آذر، " سهراب اسب سنجاقك " نوشته بيژن مفيد با كارگرداني آزاده شاهميري به روي صحنه مي رود و 19 و 20آذر " زندگي ضربدر3 " نوشته ياسمينا رضا با كارگرداني سارا نفر روخواني خواهد شد. جلسات هفتگي، 26 تا 30 آذر به جهت همزماني با دومين جشنواره سراسري نمايشنامه خواني يك هفته برپا نمي شود و پس از جشنواره اين دوره تا اسفند 84 ادامه خواهد يافت.