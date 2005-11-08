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۱۷ آبان ۱۳۸۴، ۱۳:۰۱

در چهارمين دوره جلسات نمايشنامه خواني

نمايشنامه هاي شاخص ملودرام در فرهنگ سراي نياوران روخواني مي شود

چهارمين دوره جلسات نمايشنامه خواني موضوعي فرهنگ سراي نياوران شنبه 21آبان آغاز مي شود.

به گزارش گروه فرهنگ و هنر" مهر" ، اين جلسات همچون دوره هاي گذشته ساعت 17شنبه و يكشنبه هرهفته در سالن گوشه برپا خواهد شد و در روز يكشنبه پس ازاجرا، جلسه نقد و بررسي برگزارمي شود.

در نخستين هفته، نمايشنامه " سه قطعه " به نويسندگي و كارگرداني نصيرملكي جو اجرا مي شود. در اين نمايشنامه خواني شايسته ايران، نصيرملكي جو و پگاه كاظمي نقش خواني مي كنند.

28و29 آبان،  " طلبكارها " نوشته  آگوست استريندبرگ به كارگرداني هومن كيايي روخواني مي شود. 5 و 6 آذر، " با من مثل باران حرف بزن"  و " بگذاربشنوم " نوشته  تنسي ويليامز با كارگرداني هومن زندي  به اجرا در مي آيد.

همچنين 12 و 13 آذر، " سهراب اسب سنجاقك " نوشته بيژن مفيد با كارگرداني آزاده شاهميري به روي صحنه مي رود و 19 و 20آذر " زندگي ضربدر3 " نوشته ياسمينا رضا با كارگرداني  سارا نفر روخواني خواهد شد. جلسات هفتگي، 26 تا 30 آذر به جهت همزماني با دومين جشنواره سراسري نمايشنامه خواني يك هفته برپا نمي شود و پس از جشنواره اين دوره تا اسفند 84 ادامه خواهد يافت.

کد مطلب 250711

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