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۷ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۳۳

«قندپهلو» برای نوروز آماده می شود/ رقابت سه کشور

«قندپهلو» برای نوروز آماده می شود/ رقابت سه کشور

«قندپهلو» نوروزی با اجرای رضا رفیع، شهرام شکیبا و ناصر فیض در شبکه آموزش سیما تولید می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سری جدید برنامه «قندپهلو» ویژه ایام نوروز به تهیه‌کنندگی امیر قمیشی در ۱۶ قسمت ۶۰ دقیقه‌ای برای پخش از شبکه آموزش تولید می‌شود.

سری جدید برنامه «قندپهلو» ویژه ایام نوروز به تهیه‌کنندگی امیر قمیشی در ۱۶ قسمت ۶۰ دقیقه‌ای با حضور طنزپردازان تاجیکستان و افغانستان برای پخش از شبکه آموزش تولید می‌شود.

همانند دوره‌های گذشته در این سری نیز رضا رفیع اجرای برنامه را بر عهده خواهد داشت و شهرام شکیبا و ناصر فیض داوران اصلی هستند، اما تفاوت اساسی در شرکت‌کنندگان برنامه است.

قرار بر این شده که برگزیدگان دوره‌های گذشته «قندپهلو» در قالب تیم طنزپردازان جمهوری اسلامی ایران با طنازان کشورهای تاجیکستان و افغانستان به رقابت بپردازند.

پیش‌تولید و طراحی این برنامه آغاز و بزودی تولید این برنامه آغاز می‌شود.

کد مطلب 2507163

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