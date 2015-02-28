طرح های اقـتصادی روستایی پنج هزار میلیارد تومان تسهیلات می گیرند

سید ابوالفضل رضوی در حاشیه همایش مشارکت مردمی و توسعه روستایی قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: مهمترین هدف ما از اجرای طرح های توسعه ای در روستاها توان افزایی روستائیان در مسائل اقتصادی است زیرا باور داریم بسیاری از مناطق روستایی کشورمان دارای ظرفیت های بسیار ارزشمندی هستند که اگر به کار گرفته شوند می توانند در تحول اقتصادی روستاها نقش آفرین باشند.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی برای مقابله با هرنوع تهدید و فشارهای موجود و احتمالی آینده بسیار موثر خواهد بود چرا که با اقتصاد مقاومتی است که می توان در برابر تحریم ها مقاومت و ایستادگی کرد.

وی بیان کرد: اقتصاد مقاومتی فرصتی طلایی برای پویایی صنعت و تولید ملی است و بدون تردید نقش روستا‌ها در توسعه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و افزایش اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، نقشی محوری است و اگر فرآیند پیشرفت کشور بامحوریت روستا‌ها انجام گیرداولاً موجب جلوگیری از مهاجرت بی‌رویه روستائیان به شهر‌ها می‌شود و ثانیاً بسیاری از مشکلات جامعه با تلاش روستائیان و تامین نیازهای شهر نشینان در حوزه کشاورزی، دامداری هم برطرف می‌شود.

رضوی یادآورشد: هر چه اقتصاد روستا پویا‌تر و شکوفا‌تر باشد فرایند توسعه و پیشرفت آن کشور مناسب ‌تر خواهد بود به همین علت در برنامه‌های توسعه ‌محور اغلب کشور‌ها، روستا‌ها از ارکان مهم در توسعه پایدار بشمار می‌ روند.

این مسئول گفت: روستا‌ها ظرفیت‌های بسیار مناسبی برای نقش‌آفرینی در شتاب دادن به توسعه کشور دارند و اگر به برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی در روستا‌ها توجه جدی شود قطعاً مهاجرت معکوس از شهر‌ها به روستا‌ها شکل خواهد گرفت که نکته مهم این است که برنامه‌های جامع توسعه روستایی باید با رویکرد علمی ‌و کار‌شناسی در دستور کار قرار گیرد زیرا توجه یک طرفه در نظام برنامه ‌ریزی توسعه‌ای به شهر‌ها و غفلت از نقش و جایگاه روستا‌ها در فرآیند توسعه می‌تواند آسیب‌های جدی متوجه کشور کند.

رضوی تصریح کرد: جامعه روستایی به رغم همه مشکلاتی که با آن روبروست هنوز بخش عمده ای ازجمعیت را درخود جا داده و نقشی قابل توجهی درتامین امنیت غذایی و تولید ایفا می کند و به نیازهای مصرف بازار در حدود توانایی خود پاسخ می دهد و با تولید ماده اولیه لازم می تواند چرخ های صنایع وابسته به بخش کشاورزی را به چرخش درآورد و در صادرات کشاورزی نیز نقش درخوری ایفا کند.

گشایش حساب های اعتباری درروستاها

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری اظهارداشت: برای این که روستاهای کشور در حوزه اقتصادی توانمند شوند طرح مشارکت با حضور مردم را باجدیت دنبال می کنیم زیرا دولت تدبیر و امید با جدیت و قاطعیت باور دارد که باید معیشت مردم روستاها بهبود یابد و بستر مناسبی برای جذب جوانان و نخبگان منطقه برای کارآفرینی و سرمایه گذاری ایجاد شود تا مهاجرت به شهرها متوقف و معکوس شود.

وی افزود: در این راستا ایجاد حساب اعتباری ویژه در بانکها برای روستاها حمایت می شود تا بتوانند کارهای اقتصادی را اجرایی کنند.

کمک اعتباری چهار برابر آورده روستائیان

رضوی گفت: به شرکتهای مشارکتی که در روستاها شکل بگیرد برای هر میزان آورده اعتباری آنها تا چهار برابر از سوی دولت کمک می کنیم که این رقم در گذشته سه برابر بود.

وی گفت: همچنین کارمزد تسهیلات بانکی از چهار درصد به سه درصد کاهش یافته و نحوه بازپرداخت نیز یک سال استراحت، دو سال مشارکت و پنج سال بازپرداخت است و مشکل وثیقه نیز حل شده و با کارت یارانه می توان ضمانت کرد.

این مسئول تصریح کرد: اگر در روستا سرمایه گذار به صورت خصوصی و گروههای پنج، هفت و ۱۵ نفره علاقمند سرمایه گذاری در طرح های روستایی باشند و بخواهند بدون مشارکت مردمی وارد کار شوند وام با کارمزد ۱۰ درصد داده می شود که این رقم در گذشته با سود ۱۲ درصدی بود که این فرصت در دولت یازدهم ایجاد شده و امیدواریم روستائیان استفاده کنند.

رضوی اظهارداشت: برای روستاهای مرزی سهم دولت ۹ برابر آورده روستائیان است تا بنیه مالی سرمایه گذاران مناطق محروم تقویت شده و انگیزه بیشتری برای اجرای طرح های اقتصادی داشته باشند.

تسهیلات با اختیار استانداران داده می شود

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در ادامه گفت:برای سهولت در کار مردم با دادن اختیارات لازم به استانداران در صورتی که طرحی قابلیت اجرا داشته باشد تسهیلات بانکی و کمک دولت بلافاصله به استانها داده می شود و روستائیان بدون مراجعه به مرکز می توانند تسهیلات را در محل دریافت کنند.

رضوی در ادامه گفت: دولت به حسابهای اعتباری روستا کمک می کند و بهترین کاری که کرده دادن وام بدون کارمزد است زیرا ما مصمم هستیم به توسعه روستا و توانمندتر شدن روستائیان کمک کنیم.



این مسئول بیان کرد: برای سال آینده در بودجه کشور۳۵۰ میلیارد تومان برای طرح های اقتصادی روستایی اختصاص داده شده که قبلا این رقم ۲۵۰ میلیارد تومان بود که در کمیسیون تلفیق با افزایش ان موافقت شد که جای تشکر دارد.

رضوی اظهارداشت: ۳۰۰ میلیارد تومان هم به عنوان وجوه اداره شده در این خصوص پیش بینی شده که با این ۶۵۰ میلیارد تومان می توانیم ۳ هزار میلیارد تومان وام دهیم و ۲ هزار میلیارد تومان هم با صندوق توسعه ملی قرارداد داریم که دستمان بازاست و اگر روستائیان از این فرصت استفاده کنند و وارد کار اقتصادی شوند در پرداخت تسهیلات هیچ محدودیتی نداریم.

قزوین ظرفیت های قابل توجهی دارد/ روستائیان استقبال کنند

رضوی با اشاره به توانمندی های استان گفت: قزوین ویزگی های منحصر به فردی دارد و برخورداری از آب و خاک حاصلخیز، ۱۱۰۰ کیلومتر کانال دشت قزوین، نزدیکی به مرکزکشور، سرمایه انسانی متخصص وعلمی، طبیعت بکر و زیبا که در حوزه های گردشگری، صنعت و کشاورزی بی نظیر است بستری فراهم کرده تا شما بتوانید در اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی پایلوت شوید.