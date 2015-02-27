نباید تبریز در ترافیک و آلودگی هوا به سرنوشت تهران دچار شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن مجتهد شبستری پنج شنبه شب در آیین بهره ‌برداری از تقاطع غیرهمسطح شهیدان صبور تبریز با اشاره به اینکه احداث خیابان‌ها، روگذرها و زیرگذرها در تبریز باعث روان تر شدن ترافیک می شود، افزود: واقعا وضعیت زندگی در تهران به جهت ترافیک، آلودگی هوا و سایر مسائل پیچیده است و به جهت وضعیت بودجه کشور نیز انتقال پایتخت مشکل به نظر می رسد.

وی با بیان اینکه امروز تبریز در حال نزدیکی به وضعیت کلانشهر تهران است، ادامه داد: افزایش آسایش شهروندان و رفع ترافیک شهر هدف اصلی پروژه‌ های شهرداری تبریز است.

نماینده ولی ‌فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز همچنین با تاکید بر ضرورت توجه به مسائل فرهنگی در تبریز گفت: باید آثار سالی که با عنوان فرهنگ و اقتصاد با عزم ملی و مدیریت جهادی نامگذاری شده در همه کارهای صورت‌ گرفته بارز باشد.

آیت الله مجتهد شبستری با اشاره به اینکه اقدامات سال‌های اخیر شهرداری تبریز موجب آبادانی شهر شده، گفت: میهمانان شهر تبریز نیز بر توسعه و آبادانی شهر اذعان دارند.

وی با تاکید بر اینکه اجرای پرسرعت پروژه‌های عمرانی از مدیریت جهادی ناشی می شود، ابراز داشت: شهرداری در مقابل عوارضی که از شهروندان دریافت می‌کند پروژه ها و طرح ‌های عمرانی را برای رفاه و آسایش آنها اجرا می ‌کند.