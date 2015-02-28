اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته/ اوکراین در آستانه ورشکستگی اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل است:

تاس نیوز : ذخایر ارزی روسیه در طی یک هفته، ۳.۷ میلیارد دلار کاهش یافت و به رقم ۳۶۴.۶ میلیارد دلار رسید.

سی ان بی سی : قیمت جهانی مس به دلیل خبرهای ناامیدکننده در ارتباط با نامشخص بودن رشد اقتصادی در چین، کاهش پیدا کرد.

یانهاپ : شرکت سامسونگ کره جنوبی از این پس برای ارسال کالاهای خود به چین جهت کاهش هزینه ها و پایین آوردن خطرات احتمالی کاهش ارزش دلار، از "یوان" استفاده می کند.

نیوزنو : حجم صادرات تایوان در ماه ژانویه سال جاری میلادی به رقم ۱۷.۳ میلیارد دلار رسید که از کاهش ۳.۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار بود که این امر به کاهش تولیدات کشاورزی این کشور برمی گردد.

بی بی سی : اعتصاب رانندگان کامیون در برزیل به دلیل قیمت بالای سوخت، باعث پایین آمدن میزان صادرات برزیل شده است.

سی ان بی سی : اوکراین در آستانه ورشکستگی اقتصادی است و نسبت به دریافت کمک مالی از صندوق بین المللی پول ناامید است.

بلومبرگ : شاخص تولیدات کارخانه ای چین با اعمال سیاست‌های محرکی و بهبود اقتصاد آمریکا با افزایش روبرو شد.

رویترز : شرکت "اپل" تولید کننده گوشی های همراه هوشمند، توسط هیات فدرال آمریکا به ۵۳۳ میلیون دلار جریمه محکوم شد.

الافریکا : میزان تولید ناخالص داخلی آفریقای جنوبی در سه ماه پایانی سال ۲۰۱۴ میلادی رقم ۴.۱ درصد گزارش شد و این آمار بیش از حد انتظار کارشناسان بود.

فایننشال تریبون : وزارت اقتصاد و دارایی تایوان اعلام کرد که در ماه ژانویه تعداد ۲۷۷ پروژه در حوزه سرمایه گذاری مستقیم خارجی به ارزش ۳۱۳.۱۶ میلیون دلار ثبت شده است.

رویترز : میزان تولید نفت قزاقستان در سال ۲۰۱۴ میلادی با کاهش ۱.۲ درصدی روبرو شد و به رقم ۸۰.۸ میلیون تن رسید.

اسپاتنیک : وزیر انرژی روسیه گفت: به دلیل اختلاف میان روسیه و اوکراین، اختلالی در گازرسانی به اروپا از طریق خاک اوکراین نخواهد افتاد.

راشا تودی : هند با اتحادیه گمرکی روسیه و بلاروس بر سر داشتن منطقه آزاد تجاری، مذاکره می‌کند.