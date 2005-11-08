كتاب " عصب اخلاق" منتشر شده است

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، كتاب در صدد است نگاهي هرچند اجمالي به اين شاخه نوظهور و بسيار مورد توجه بيفكند و ماهيت ميان رشته اي بودن آن را پررنگ كند.

پاره اي از پرسشهايي كه در اين كتاب مورد توجه قرار مي گيرند عبارتند از : آيا پيشرفتهاي شگرف در زمينه مغز، وجهه آزادي اراده را كمرنگ تر يا پررنگ تر مي كند؟ آيا اسكن مغز با توجه به ملاحظات اخلاقي غيرمجاز است؟ چه درسهاي اخلاقي در باب آينده مطالعات مغزشناسي با تكيه بر ملاحظات اخلاقي كه پيشتر براي ما به وجود آمده قابل استنتاج هستند؟

عناوين پاره اي از فصول كتاب عبارتند از : تصميم گيري اخلاقي و مغز ( پاتريشيا چرچلند) ، يك بررسي موردي در زمينه عصب اخلاق ( آدينا بوسكيز) ، مسئوليت اخلاقي و حقوقي و عصب اخلاق جديد ( استفان مورس) ، عصب اخلاق و عامل اخلاقي ( لاري زولوت) و معماهاي اخلاقي در زمينه بيماريهاي مغزي ( اگنيسگا جاورسكا).

جودي ايلز تدوين كننده كتاب هم استاد مطالعات مربوط به عصب اخلاق در دانشگاه معتبر استنفورد است.

