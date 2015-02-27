تحقق بودجه ۱۲۰۰ میلیارد ریالی پروژه های عمرانی منطقه ۴تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، قادر امامی شامگاه پنج شنبه در حاشیه مراسم بهره ‌برداری از تقاطع غیرهمسطح شهیدان صبور تبریز در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه این پروژه تنها در مدت هشت ماه به اتمام رسید، گفت: تقاطع غیرهمسطح شهیدان صبور با اعتباری بالغ بر ۱۴۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

وی با تاکید بر اینکه بیش از ۹۰۰ میلیارد ریال برای اجرای پروژه های بزرگ و مسیرگشایی های این منطقه در سال جاری هزینه شده است، اظهار داشت: پروژه تقاطع غیرهمسطح شهیدان صبور در هشت ماه اجرا شد که این شتاب عمرانی بدون همراهی و مشارکت شهروندان منطقه ممکن نبود.

اسماعیل چمنی نایب ‌رئیس شورای اسلامی کلانشهر تبریز نیز در جمع خبرنگاران گفت: اجرای تقاطع غیرهمسطح شهیدان صبور در کنار روان ‌سازی ساز و کار حمل و نقل و تردد، موجب ارتقای ارزش افزوده این منطقه شده است.

وی با تاکید بر اینکه پروژه های عمرانی تبریز موجب روان ‌سازی زندگی شهروندان شده، اظهار داشت: امیدواریم با استمرار مسیرگشایی‌ها در منطقه چهار تبریز، شاهد افزایش شاخص ‌های توسعه در مناطق کم‌ برخوردار تبریز باشیم.