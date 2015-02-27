صاحبان سرمایه باید به سمت فناوری حرکت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صالحی در مراسم جایزه مدیریت فناوری و نوآوری عنوان کرد: کشورهایی از جمله مالزی، کره جنوبی، چین، ژاپن، هند و اروپای غربی هرکدام ویژگی های خاص خود را دارند و بر اساس روش خود به پیشرفت رسیده اند. از این رو ما نیز باید بدانیم بسترسازی هایمان برای تحول کشور چیست.

وی اظهار داشت: ما برای توسعه فناوری نیاز به سه عنصر عمده عدالت اجتماعی، شایسته سالاری و امنیت داریم.

رییس سازمان انرژی هسته ای عدالت اجتماعی و شایسته سالاری در حد مدیریت را دو عنصر مهم برای بستر سازی تحقق اقتصاد دانش بنیان دانست و افزود: البته بدون امنیت در کشور هم نمی توان شاهد رشدی در کشور بود.

وی با بیان اینکه باید به آرمان های کلی جامعه، خرد، فرهیختگی، امنیت و کارتیمی توجه ویژه ای شود، گفت: باید به گونه ای نظام مدیریتی را در کشور ترسیم کنیم تا به نتیجه برسیم.