خبرگزاری مهر - گروه هنر: در خلال سال ها و ماه‌های گذشته کشور ترکیه سریال هایی برای مخاطبان فارسی زبان پخش می کند که دقیقا فرهنگ و فکر مردم ایران زمین را نشانه رفته و اگر چاره ای اندیشیده نشود دیری نخواهد پایید که این برنامه های سراسر مخرب، جامعه ما اعم از پیر و جوان را مسخ خواهد کرد.

ما به عنوان یک ملت بزرگ و ارزشمند از چنان فرهنگ و اندیشه ارزشمندی برخورداریم که در صورت پرداختن به آن می توانیم مرزها را پشت سر گذاشته و ارزش های ملی و مذهبی خود را به جهان معرفی و حتی شیفته کنیم، اما متاسفانه طی مدت کوتاهی جذب چنین سریال هایی شده ایم که حتی مردم ترک زبان نیز چندان میانه خوبی با آنها نداشته و ندارند.

قبل از آنکه پیرامون این سریال ها که من آنها را دقیقا بسیار وحشتناک می خوانم صحبت کنم وظیفه انسانی خود می دانم که در رابطه با تبلیغاتی که پیرامون پروفسور ترکی که قادر است بیماری دیابت را درمان کند، راه افتاده، صحبت کنم. این به اصطلاح پروفسور به مدت چندین ماه متوالی ایرانیان پاک نهاد را فریفت چون ایرانیان از هیچ کجا بی خبر راهی ترکیه شدند تا بلکه به درمان کامل دیابت دست یابند گو اینکه این تبلیغات سراسر پوچ و توخالی بود و نگارنده نیز در روزنامه انگلیسی زبان تهران تایمز درباره پوچ بودن این تبلیغات مقاله ای منتشر کردم.

البته تماشای این آثار شاید در کوتاه مدت تبعات مخرب نداشته باشد اما از این حقیقت نباید غافل بود و آن را کتمان کرد که جوانان ما به دام این فرهنگ بی محتوا و بی ارزش خواهند افتاد و آن وقت است که باید تدابیری اندیشیده شود، کتاب ها و مقالاتی چاپ و زمان و انرژی و سرمایه هنگفتی لازم است تا طبقه جوان را قانع ساخت که ما ایرانیان هزاران سال قبل از تهاجم فرهنگی غرب دارای آداب و رسوم، سنن و فرهنگ بسیار ژرف بوده ایم.

مایه تحیر است که حتی بعضی از خانواده های ایرانی از ساعات اولیه عصر تا پاسی از شب به تماشای این سریال ها می نشینند، بی آنکه خود متوجه پیامدهای دهشتناک آنها باشند پس روشنفکران و مسئولان امر باید به فکر چاره ای کارساز باشند که با فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی مطابقت داشته باشد.

در این رهگذر، می توان از افراد صاحب نام مدد جست تا به فکر ساختن فیلم و سریال های خانوادگی باشند که ذهن و اندیشه جوانان و خانواده ها با فرهنگ غنی خود آشنا سازد. زمانیکه فرهنگ های ماندگار که یادگار کهن خطه های گوناگون سرزمین ایران باشد تهیه شود به طبع مخاطبان خود را خواهد یافت و در این برهه خاص ما را از تهاجمات فرهنگی در امان نگه خواهد داشت.

سریال های ترکی ماهیتی ایرانی‌ستیز دارند

این موضوع حساس که سریال های ترکی با اسلام و فرهنگ اصیل ایرانی ستیز دارند شکی نیست. البته این مساله را باید گوشزد کرد که ساخت اینگونه فیلم ها حتی شدیدا با فکر و فرهنگ عامه مردم ترکیه که مسلمان و دیدگاه های اسلامی و ترکی دارند در تضاد کامل هستند زیرا اوج ابتذال و هرزه گری در صحنه صحنه این سریال ها نمایان است.

صحنه های شنیع این فیلم ها فکر و قلب جوانان ترک و ایرانی را نشانه گرفته که موج تنش زای آنان عواقب بسیار جدی در جامعه برانگیخته است، به عنوان نمونه در سریال «برگ ریزان» که از یکی از شبکه های ماهواره ای پخش می شود علیرضاخان از نسل قدیم بسیار تلاش می کند و رنج می برد تا خانواده اش از هم فرو نریزد، اما سیل خانمانسوز فساد اخلاقی دخترانش، بساط فرهنگ اصیل ترکی که حول محور خانواده می چرخد را در هم می پیچد.

آیا القای طرز فکر جدید و بی رگ و ریشه تهاجم فرهنگی غرب تا به جایی ترکتازی خواهد کرد که فرهنگ جامعه ما نیز رفته رفته دستخوش چنین تغییر و تحولاتی شود. بیم آن می رود این فرهنگ جایگزین فرهنگ اصیل بومی ما شود. باید دید راهکارهای مبارزه با این فرهنگ پوچ کدام است و برای مصاف این فرهنگ پلید چه تدابیری باید اندیشید.

آنچه مسلم است راه های بسیاری برای مقابله با این افکار که فساد را در جامعه رواج می دهد، وجود دارد. از جمله اینکه تمام رسانه های اجتماعی گرد هم آیند و سازمان های مردم نهاد که از اهمیت خاصی برخوردارند نیز پیشنهاداتی ارائه داده که مورد نقد و بررسی قرار گیرد تا از میان ارائه بهترین نظریه ها بهترین راهکار انتخاب شود. زیرا مساله بسیار حاد، حساس و حیاتی است و همین امروز باید به آن پرداخت که فردا بسیار دیر است.

معتقدم کسانیکه قلبشان برای حفظ ارزش ها و میراث های اصیل و ناب فرهنگی این وطن می‌تپد باید به فکر چاره باشند و دیدگاه های خود را مطرح کنند.

ختم کلام آنکه ما ایرانیان طرز فکر و فرهنگی بسیار ژرف از پیشینیان خود به ارث برده ایم که حاصل هزاران سال تلاش و زحمت بزرگان ما است و مانند چراغ هدایت فراروی ما می درخشد. اگر ما احادیث اسلامی و اشعار شاعران سنتی و معاصر را در زندگی روزانه خود بکار گیریم دیری نخواهد پایید که دیگران شیفته این طرز تفکرات خواهند شد و چنانچه پشت پا به آنها بزنیم آن وقت دیگر بسیار دیر است که بتوان جبران کرد.

علی اصغر پهلوان