چگونه هکرهای موبایل را دور بزنیم؟

مجله مهر : به نوشته پایگاه اینترنتی تخصصی techcrunch، گزارشگران خبر داده اند که در هفته گذشته آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) و سازمان جاسوسی بریتانیا با همکاری یکدیگر، میلیون ها سیم کارت ساخته شده توسط شرکت هلندی Gemalto را هک کرده و اطلاعات و مکالمات کاربران آن ها را به سرقت برده اند. این مطلب بدان معناست که این سازمان های امنیتی می توانند با افزایش این قبیل فعالیت های جاسوسی و مداخله گرایانه، به شنود مکالمات تلفنی در سراسر دنیا بپردازند و کاربران بایستی این خبر را به عنوان هشدار تلقی کرده و اقدامات مراقبتی لازم را انجام دهند.

خبر خوب برای کاربران موبایل این است که در حال حاضر تکنولوژی لازم جهت محافظت از ارتباطات متنی و پیامکی موجود بوده و بوسیله نرم افزارهایی که این ارتباطات را رمزگذاری می کنند، می توان تا حد زیادی از مداخلات جاسوسی در امان ماند. کریس سوقویان، تحلیلگر ارشد اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا می گوید: «این بی مسئولیتی است که به مردم بگوییم دولت ها از اطلاعات خصوصی شما جاسوسی می کنند اما ابزار لازم محافظتی را در اختیار آن ها قرار ندهیم. من می توانم ابزارهای در دسترسی را معرفی کنم که می توانند امنیت اطلاعات را تا حد زیادی برای ما به ارمغان آورند.»

بر اساس اطلاعاتی که سوقویان در اختیار techcrunch قرار داده، نرم افزارهای iMessage و FaceTime برای دیوایس های اپل امنیت قابل قبولی دارند. این متخصص فناوری اطلاعات می گوید: «FaceTime به عنوان ابزاری جهت صحبت با فرزندان تان قبل از خواب به تصویر کشیده شده، اما این اپلیکیشن برای ارسال صوت و فیلم در حد خوبی امن است.iMessage را نیز می توانم توصیه کنم؛ اپل پیام های رد و بدل شده توسط این نرم افزار را رمزگذاری می کند و حتی خودش نیز قادر به دیکود کردن آن ها نیست. در نتیجه، حتی اگر دولتی اطلاعات رد و بدل شده را طلب کند امکان دسترسی به آن ها وجود نخواهد داشت.»

در تماسی که با اپل داشتیم، این کمپانی مطالب فوق را تایید کرده و گفت امنیت درونی و معیارهای امنیتی لازم در این نرم افزارها و داده های موجود در iCloud در نظر گرفته شده است.

سوقویان به کاربران اندروید نیز توصیه کرده برای پیام رسانی امن از نرم افزار واتس اپ استفاده کنند. وی می گوید: «نرم افزار واتس اپ برای دیوایس های اندرویدی تقریباً و در حد نود درصد امن است اما این اپلیکیشن برای سیستم عامل های اپل امنیت لازم را ندارد. نظر من در مورد باقی نرم افزارها مساعد نیست و تنها می توانم اپلیکیشن دیگری به نام سیگنال (Signal) که متن باز بوده و ارتباطات متنی و تصویری در آن نسبتاً امن است را معرفی کنم.»

این اپلیکیشن ها بطور صد در صدی امن نیستند اما مطمئنا از آن هایی که اپراتورهای موبایلی توصیه می کنند و می سازند، بهتر و قابل اعتماد ترند. اپلیکیشن سیگنال که با لقب «متن امن برای اندروید» شناخته می شود، رایگان بوده و از جمله پلتفرم هایی است که بیشترین امنیت را برای کاربر به ارمغان می آورد. اگر از سیگنال به همراه اپلیکیشن دیگری به نام RedPhone استفاده کنید، تماس های برقرار شده توسط تلفن هوشمند شما نیز رمزگذاری می شوند. سوقویان می گوید: «حتی با رمزگذاری های پیشرفته تر از این هم امکان دارد NSA یا یک هکر حرفه ای بتواند شما را مورد هجوم قرار دهد، پس هیچگاه به طور کامل به آنچه که در دست دارید اعتماد نکنید.»

ایده درست، اعتماد کامل به یک اپلیکیشن تا آخر عمرتان نیست، بلکه مهم این است که ریسک ها را بشناسید، راه نفوذ هکرها را صعب العبور کنید و چیزی را درون گوشی یا تبلت تان قرار ندهید که دوست ندارید فاش شود.