فرهنگ مطالعه مفید در جامعه گسترش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی در خطبه های نماز جمعه این هفته شهرستان ورامین با اشاره به توصیه بزرگان به گسترش فرهنگ کتابخوانی در جامعه اظهار داشت: یکی از توصیه های بزرگان، مطالعه و گسترش کتابخوانی است که باید همه نسبت به آن اهتمام ورزند.

امام جمعه موقت ورامین افزود: مقام معظم رهبری بر مطالعه کتب مفید و ارزشمند و تأثیرگذار تأکید دارند و هر هفته نیز معمولا یک کتاب مفید معرفی می شود تا جوانان و خانواده ها در زمینه های مختلف با کتاب های تأثیر گذار آشنا تر شوند.

باید فرهنگ مطالعه کتاب مفید در جامعه گسترش یابد

وی ادامه داد: از نظر شرعی مطالعه کتاب های علمی، تاریخی و دینی بسیار خوب و مفید است اما مطالعه انواع کتاب های انحرافی مانند کتب فرق ضاله و مذاهب باطله برای کسی که قدرت تشخیص و تحلیلی مطالب آن را نداشته باشد و کتاب ها و شعرهای مبتذل که موجب تحریک شهوات و غفلت از خدا و دین می شود، حرام می باشد.

محمودی اضافه کرد: باید به مطالعه کتب مفید اهمیت بدهیم و از مطالعه کتابهای انحرافی و مبتذل پرهیز کنیم زیرا رفتن در وادی بی خبری و غفلت، یکی از علت های عمده دوری از خدا، دین و ارزشهای اخلاقی است.

نظام آموزش و پرورش رسالت خطیری در تربیت جوانان کشور دارد

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان های استان تهران در ادامه با اشاره به فرارسیدن روز امور تربیتی بیان داشت: مسأله تربیت از نگاه اسلامی و قرآن مسأله ای حیاتی است و اگر انسان فاقد تربیت باشد در عالم حیوانیت سیر می کند و اگرچه تربیت مخصوص دوران مدرسه نیست و اولین مکتب تربیتی، خانواده و دامان پدر و مادر می باشد ولی نظام آموزش و پرورش رسالت خطیری را در این عرصه به دوش می کشد.

وی متذکر شد: در شرائطی که دشمنان، نسل جوان و نوجوان ما را هدف قرار داده اند باید آموزش و پرورش در جهت خنثی سازی توطئه های دشمنان، تلاش بیشتری داشته باشند و مهمترین ابزاری که در مسأله تربیت چه در خانواده چه در آموزش و پرورش حافظ جوانان خواهد بود، انس با قرآن و توجه به مفاهیم تربیتی قران کریم است.

امروز به درس قرآن اهمیت لازم داده نمی شود

این مسئول یادآور شد: باید هر چه بیشتر نوجوانان و جوانان را با قرآن آشنا کرد که قران حافظ و نگهدارنده است و متأسفانه در این زمینه کوتاهی هایی صورت گرفته و من قبلا هم عرض کردم که امروز به درس قرآن اهمیت لازم داده نمی شود و حتی برخی معلمان قرآن نیز خودشان از توان لازم برخوردار نیستند و باید آموزش و پرورش در مسأله قرآن چه در پیش دبستانی و چه در مقاطع دیگر اهمیت بیشتری را قائل شود.

محمودی عنوان داشت: باید دانست که هر چه خانواده های ما و هرچه نظام آموزشی و تربیتی کشور در این زمینه کوتاهی کند خسارت های زیادی را متوجه ما می کند، به همین خاطر ضمن تقدیر مجدد از مربیان تربیتی و پرورشی مدارس، از آنها عاجزانه می خواهم تلاش خود را مضاعف کنند و کار تربیتی هم فقط وظیفه مربی تربیتی نیست بلکه وظیفه تمام معلمین است.

وی گفت: امروز آن معلمی موفق است که ضمن آموزش، اخلاق دانش آموزان را نیز بسازد و این همان کاری است که انبیا می کردند و امیدواریم در این عرصه قدم های جدی تری برداشته شود.

خدمت به بیماران عبادت محسوب می شود

خطیب نماز جمعه ورامین سپس با گرامیداشت میلاد باسعادت حضرت زینب(س) اظهار داشت: باید از زحمات پرستاران عزیز تشکر و قدردانی کرد، این شغل عبادتی بزرگ محسوب می شود به شرط انکه قدر آن دانسته شود زیرا خدمت به بیمار و توجه عاطفی و روحی به او، همراه با رعایت ضوابط شرعی و دینی، ارزش والایی است که باید شاکر بود.

وی با اشاره به در پیش بودن ایام فاطمیه افزود: در آستانه ایام فاطمیه و شهادت جانسوز حضرت زهرا(س) قرار داریم و ایام سال جدید مصادف با ایام فاطمیه شده است و باید حرمت این روزهای جانسوز و پرحزن حفظ گردد و از هم اکنون باید خود را برای عزاداری و عرض ادب به ساحت مقدس حضرت زهرا(س) آماده کنیم.

ایام فاطمیه از سرمایه های بزرگ شیعه است

محمودی ادامه داد: حضرت زهرا و فاطمیه از سرمایه های بزرگی است که باید با شناخت آن در جهت رشد و تعالی فرهنگی و معنوی جامعه قدم برداشت و باید جامعه شیعه، رنگ و بوی فاطمی داشته باشد زیرا سعادت و عاقبت به خیری ما با اقتدا به زندگی و سیره آن حضرت محقق می گردد.

عضو شورای فرهنگ عمومی شهرستان ورامین اضافه کرد: امروز ما شاهد جنگ ویرانگر فرهنگی و سخنان بر علیه اسلام ناب محمدی هستیم، در جنگی تمام عیار که از ماهواره گرفته تا شبکه های مجازی و فضای سایبری، دین و فرهنگ و نظام سیاسی و ارزش های انقلابی را مورد هجمه قرار می دهند.

وی عنوان کرد: امروز باید با شناخت درست مکتب قرآن و اهلبیت و اقتدا به سیره حضرت زهرا(س) خودمان را حفظ کنیم و جامعه را بیمه سازیم و یکی از درس های حیات بخش زندگی حضزت زهرا(س)، عفت و حیا بود و امروز دشمنان به گونه ای و دوستان به شکلی دیگر حیای زنان و دختران را نشانه رفته اند.

همزمانی برخی مسابقات ورزشی با نماز جمعه توجیه ناپذیر است

محمودی یادآور شد: دشمنان با ترویج بی بند و باری به شکل های مختلف در جهت تخریب شخصیت زنان و دختران برنامه ریزی می کنند و دوستان نیز دانسته یا ندانسته به شکل های دیگر در این راه قدم بر می دارند.

امام جمعه موقت ورامین با انتقاد شدید از همزمانی برخی مسابقات ورزشی با نماز جمعه گفت: در زمینه ورزشی شهرستان ورامین به موفقیت های مهمی دست پیدا کرده است اما اینکه در روز جمعه و همزمان با نماز جمعه در برخی سالن های ورزشی مسابقات برپا می شود، چه توجیهی دارد و مگر مسئولان وظیفه ندارند جوانان را با فرهنگ دینی و انقلابی آشنا سازند.

وی ادامه داد: اینکه در برخی ورزش ها، دختران و پسران حضور دارند و برخی مناظر زننده به وجود می آید چه توجیهی می تواند داشته باشد و من از مسئولان ورزش می خواهم در این شیوه های ناپسند تجدید نظر کنند.

محمودی اضافه کرد: یک بخش موضوع نیز به خانواده ها باز می گردد که چرا مراقبت نمی کنند و چرا اجازه می دهند به اسم ورزش، حیای دختران و پسران دریده شود.

نابسامانی در برخورد با قهوه خانه های سنتی وجود دارد

این مسئول یادآور شد: ما باید در بحث های فرهنگی مراقبت های بیشتری را داشته باشیم و برخی عزیزان مکررا درباره برخی قهوه خانه های سنتی هشدار می دهند و بنده بارها اعلام کرده ام که اولا باید خانواده ها و بزرگترها مراقبت کنند زیرا امروز کارشناسان می گویند که مضرات قلیان به مراتب بیشتر از سیگار است و ثانیا اداره اماکن و اتحادیه مربوطه اعلام کردند که این مراکز را کنترل می کنند و باید به وظیفه خود عمل کنند و اگر به وظیفه خود عمل می کردند شاهد این نابسامانی ها نبودیم.

گرفتن رومیزی و زیرمیزی مردم را نگران کرده است

وی گفت: از طرف دیگر در مسائل اقتصادی در برخی ادارات دلال گری و واسطه گری، مردم را آزار می دهد و گرفتن رومیزی و زیرمیزی مردم را نگران کرده است و مسئولان و مدیران اجازه ندهند فضای برخی ادارات آلوده به این مسائل شود.

محمودی افزود: مسئولان حراست ادارات به عنوان چشم بیدار نظام اجازه ندهند به مردم ظلم شود و موجب بدبینی مردم به نظام فراهم آید.