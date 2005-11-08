دوره دانش افزايي استادان زبان و ادبيات فارسي در لاهور هم داير مي شود

به گزارش مهر، عناوين درسي اين دوره دانش افزايي مكالمه فارسي امروز( آشنايي با اصطلاحات محاوره اي) ، ادبيات معاصرايران (نظم و نثر) ، دستورزبان فارسي ، آيين نامه نگارش زبان فارسي ، آشنايي با مراجع ادبي و روش استفاده از فرهنگ هاي (موضوعي و تخصصي) و ادبيات كلاسيك فارسي (نظم و نثر) است كه فراگيران در اين دوره ويژه با اين دروس آشنا خواهند شد.

خانه فرهنگ ايران در لاهور درپايان در اين دوره به شركت كنندگان گواهينامه گذران دوره اعطاء خواهد كرد.

شايان ذكر است اين دوره چهارشنبه 18 آبان ماه در دانشگاه لاهور آغاز مي شود و به مدت دو هفته (هر روز شش ساعت) ادامه مي يابد .