اسرائيل فروش 50 فروند هواپيماي جاسوسي را به هند تاييد كرد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، راديو اسرائيل امروز اعلام كرد اسرائيل 50 فروند هواپيماي جاسوسي بدون سرنشين به هند مي فروشد.

اين منبع درادامه افزود: هند درنظر دارد با خريد اين 50 فروند هواپيما مرزهاي خود را با پاكستان و چين كنترل كند.

حداقل قيمت اين هواپيما ها به 220ميليون دلارمي رسد.

راديو رژيم صهيونيستي درادامه بيان كرد اين هواپيماها مي توانند تا ارتفاع 30 هزارپا ( 9 كيلومتر) به پرواز درآيند و مجهز به امكانات تصويربرداري و ديگر تجهيزات پيشرفته مراقبتي است و قابليت آن را دارند كه به مدت 40 ساعت بدون سوخت و درهر شرايطي پروازكنند.

اين هواپيماها از نوع "حواصيل " و از شركت "صنايع هوائي اسرائيل" خريداري شده و مجهز به دوربين هاي هاي حرارتي و قابليت رساندن ارتفاع پرواز به حدود 6 كيلومتر است

هند درسال هاي اخير از مهمترين مشتريان صادرات كالاهاي نظامي اسرائيلي است. ارتش هند پيش از اين نيزهواپيماهاي بدون سرنشين اسرائيلي را خريداري كرده بود.



منابع خبري چندي پيش از تصميم هند براي خريد 50 هواپيماي شناسائي به ارزش 220 ميليون دلار از رژيم صهيونيستي خبر داده بودند.



همچنين گفته مي شود كه از اين هواپيماها براي ماموريت هاي شناسائي در كوه هاي مرزي هند با چين و پاكستان استفاده خواهد شد.

معامله اخير هند و اسرائيل مربوط به هواپيماهاي بدون خلبان اتوماتيك است كه به دليل ارسال اطلاعات مجازي فوري و تصويربرداري از عمق خاك دشمن، بدون قرارگرفتن در معرض رادار دشمن، يك تقويت ‌كننده استراتژيك نيروي نظامي مهم به شمار مي‌آيد.