ایده بازار تخصصی مهندسی صنایع برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم حسینی، دبیر اجرایی ایده بازار تخصصی مهندسی صنایع گفت: به این رقابت بیش از ۲۰ ایده ارسال شد که پس از داوری های انجام شده ۵ ایده برتر برای حضور در این رقابت انتخاب شد.

وی با اشاره به اینکه ایده برتر ۱۸ اسفندماه با حضور دانشجویان و اساتید و داوران ارائه می شود و در پایان ۳ ایده برتر در این رقابت انتخاب خواهد شد، بیان کرد: به ایده های برتر مبلغ ۵ میلیون تومان به منظور اجرایی سازی ایده ها اعطا می شود.

حسینی تاکید کرد: ایده بازار تخصصی مهندسی صنایع در زمینه تجارت الکترونیک برگزار شده و تمامی ایده های ارسالی نیز در این حوزه بوده است.

وی بیان داشت: شرط حضور در ایده بازار تخصصی مهندسی صنایع این است که افراد بتوانند ایده های خود را با مبلغ ۵ میلیون تومان راه اندازی کنند و ایده آنها شرایط کلی یک طرح اقتصادی را داشته باشد.

دبیر اجرایی ایده بازار تخصصی مهندسی صنایع خاطر نشان کرد: در این رقابت دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه های مختلف کشور حضور دارند.

حسینی در پایان تاکید کرد: ایجاد سیستم یک پارچه سازی زنجیره تامین بازار میوه جات، مشاوره و فروش محصولات آرایشی، بهداشتی، کندر، نرم افزار تحت وب لباس نگاری و نرم افزار هوشمندسازی مدارس ایده های برگزیده برای حضور در این رقابت هستند که در نهایت ۳ ایده انتخاب خواهد شد.