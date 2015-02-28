به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا سعید آبادی - دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو، در مراسم تجلیل از استاد برجسته چشم پزشکی، استاد علی اصغر خدادوست عنوان کرد: کمیسون ملی یونسکو برای اولین بار از این پروفسور تجلیل می کند. وی علاوه بر معلمی در دانشگاهها، فعالیت های علمی، نگاه محبت آمیز و توجه ویژه ای به نیازمندان و دردمندان داشته است.

دکتر البرزی، یکی از اساتید برجسته نیز در این مراسم افزود: خدادوست تاریکی را به روشنایی تبدیل کرده است، وی اولین کسی است که پیوند قرنیه را انجام داده و شاگردان زبردستی تربیت کرده است. ما به داشتن دکتر خدادوست افتخار می کنیم چرا که وی غیر از علم، انسانیت را به شاگردانش یاد می داد.

وی با اشاره به اینکه دکتر خدادوست علاوه بر آموزش، کارهای مهم دیگری انجام داده است افزود: وی توانست ایران را به کشورهای دیگر از جمله کشورهای حاشیه ای خلیج فارس آشنا کند و نام ایران را با خود همراه سازد.

البرزی گفت: دکتر خدادوست اگر هم سرمایه ای در کشور به دست آورد صرف ساخت بیمارستان کرد و این موضوع نشان می دهدکه چقدر به مردم علاقمند است. من دانشجوی ایشان بودم ولی نه در چشم پزشکی، بلکه از وی انسانیت ر ا آموخته ام.

علی اصغر انصاری لاری - استاندار اسبق استان فارس نیز در این مراسم گفت: سخن گفتن در خصوص انسان های بزرگ مشکل است. رمز موفقیت دکتر خدادوست ایمان به خدا و عشق خالصانه وی به مردم بوده است.

وی با تاکید بر اینکه جوانان باید از زندگی دکتر خدادوست درس بگیرند، عنوان کرد: پروفسور خدادوست استعدادهای خودش را زود شناخت و از این طریق هم به خودش خدمت کرد و هم به مردم. ما آدم های خوبی هستیم ولی عاشقان روزگار هستند که نوادر روزگار می شوند. امیدورایم زندگی وی به درازای افتاب باشد.

در ادامه محمد احمدی، استاندار فارس افزود: خدادوست هم خدادوست است و هم انسان دوست، که صفت انسان دوستی وی، مردم ر به دور او جمع کرده است.

کمال خرازی - دبیر ستاد توسعه علوم شناختی نیز در ادامه این مراسم گفت: دکتر خدادوست در جمع کردن ایرانی ها و ایجاد تشکل های تخصصی درحوزه های مختلف کمک بسزایی کرده است. از طریق وی ارتباطات زیادی با کشور آمریکا برقرار شد و خدمات بی پیرایه ای در کشور امریکا انجام داده است. ایشان بدون هیچ چشم داشتی بیماران را به منزل خود راه می داد.

خرازی افزود: خدادوست یک سرمایه ملی است و تنها یک پزشک نیست از این رو می توان از دکتر خدادوست به عنوان یک حکیم یاد کرد، چرا که حکیم به روح انسانها توجه دارد.

در این مراسم، لوح یاد بود و تندیس یونسکو از سوی کمیسون ملی یونسکو به علی اصغر خدادوست اعطا شد. همچنین نهادهای مختلف با اعطای هدایایی از خدمات دکتر خدادوست در عرصه چشم پزشکی تقدیر و تشکر کردند.