بهترین خدمت به توانجویان ایجاد فرصت های شغلی برای آنان است

محمد یوسف ملازهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از نظر پیامبر اکرم(ص) بهترین مردم کسی است که مفیدترین فرد برای مردم باشد که این سخن جنبه انسانی اسلام را نشان می دهد.

وی اظهارداشت: اگر این خدمت به مردمی باشد که از جهاتی از جمله معلولیت و ناتوانی جسمی دچار ضعف هستند، این ذخیره به مراتب بیشتر خواهد بود و فعالانش در این دنیا و آن دنیا خیر آن را خواهند دید.

رییس اداره بهزیستی شهرستان سراوان گفت: باید روز به روز خدمات بهتری را برای توانجویان جسمی، ذهنی و حرکتی ایجاد و آنان را آماده ورود به جامعه و فعالیتهای اجتماعی کرد که در این راه باید مسوولان مربوطه سازمان بهزیستی را یاری کنند.

وی یاد آور شد: اکنون ۹۱۳ توانجو در رده های سنی یک تا سی سال در شهرستان سراوان تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند که این جامعه آماری اهمیت خدمت رسانی مناسب را دو چندان می کند.

ملازهی تاکید کرد: باید برنامه ریزی ها و تلاش ها به گونه ای باشد که افراد توانجو به بهترین شکل تربیت و به نیازهای روحی و جسمی آنان رسیدگی کرد.

این مقام مسوول اظهار کرد: اکنون بیشترین افراد توانجو این شهرستان جسمی حرکتی و ذهنی هستند که امکانات حمایتی در خور شانی از سوی بهزیستی برای این افراد در نظر گرفته شده است اما باز هم باید حمایت از این افراد بیشتر باشد و در این راه مسوولان باید بهزیستی را یاری کنند.

وی با تشریح علل افزایش معلولیت در این شهرستان افزود: علل وجود معلولیت در جوامع متفاوت بوده اما عمده علت آن در سراوان، شامل حوادث و سوانح، مراقبت های قبل و بعد تولد و جهش ژنتیکی و ازدواج فامیلی است.

رییس اداره بهزیستی شهرستان سراوان بیان کرد: اکثر معلولیت ها قابل پیشگیری بوده و با انجام بعضی از اقدامات بهداشتی می توان از تولد کودک معلول جلوگیری کرد، در این راستا انجام آزمایشات قبل و بعد ازدواج، انجام مراقبت های بهداشتی قبل و بعد تولد تولد مانند واکسیناسیون و مراقبت از نوزادان که مراحل رشد را به صورت طبیعی طی نمایند مهمترین راه های پیش گیری به شمار می روند.