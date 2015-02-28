برنامه سفرسه روزه آیت الله نوری همدانی به جنوبشرق استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جلسات مختلف با حضور مسئولان شهرستان های ورامین، قرچک، پیشوا و پاکدشت برای استقبال شایسته از آیت الله العظمی نوری همدانی اظهار داشت: جلسه هم اندیشی مسئولان و مدیران ارشد شهرستان های ورامین، پیشوا، قرچک و پاکدشت با حضور مسئولان ارشد این شهرستان ها و اعضای دفتر آیت الله العظمی نوری همدانی برگزار و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان های استان تهران افزود: همچنین در سطح چهار شهرستان ورامین، پیشوا، قرچک و پاکدشت که میزبان آیت الله العظمی نوری همدانی هستند، جلسات متعددی برای استقبال هر چه باشکوهتر از ایشان در حال برگزاری است.

سفر سه روزه آیت الله العظمی نوری همدانی به جنوبشرق استان تهران

وی ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی پیش بینی شده، آیت الله العظمی نوری همدانی به مدت سه روز مهمان مردم شهرستان های ورامین، قرچک، پیشوا و پاکدشت خواهند بود و با حضور در میان اقشار و طبقات مختلف، برای آنان به ایراد سخن خواهند پرداخت.

محمودی اضافه کرد: سفر آیت الله العظمی نوری همدانی همزمان با ایام فاطمیه و شهادت جانسوز حضرت زهرا(س) برنامه ریزی شده است که قطعا برکات و دستاوردهای فراوانی را برای مردم این مناطق به همراه خواهد داشت.

آیین استقبال مردم ورامین از آیت الله نوری همدانی برگزار می شود

این مسئول عنوان کرد: آیت الله العظمی نوری همدانی در ابتدای سفر سه روزه خود، روز سه شنبه دوازدهم اسفندماه به شهرستان ورامین سفر خواهند کرد و با اقشار و طبقات مختلف این خطه دیدار می کنند.

وی بیان داشت: آیین استقبال از آیت الله العظمی نوری همدانی روز سه شنبه ساعت ۴ بعد از ظهر از میدان مصلای ورامین واقع در جنب سالن شهید گلعباسی این شهرستان برگزار می شود و مردم ولایتمدار دیار ۱۵ خرداد نسبت به ورود این مرجع عالقدر به شهرشان ابراز احساسات خواهند کرد.

امام جمعه موقت ورامین ادامه داد: پس از برگزاری مراسم استقبال مردم ورامین از آیت الله نوری همدانی، دیدار با آیت الله محمودی نماینده ولی فقیه و امام جمعه شهرستان از دیگر برنامه های سفر این مرجع عالیقدر جهان تشیع است.

وی اضافه کرد: در آخرین برنامه سفر آیت الله العظمی نوری همدانی به شهرستان ورامین، معظم له در مصلای صاحب الزمان این شهرستان حاضر شده و پس از اقامه نماز مغرب و عشا با مردم شهید پرور ورامین دیدار خواهند کرد.

حضور آیت الله العظمی نوری همدانی در شهرستان های پاکدشت و قرچک

محمودی بیان داشت: آیت الله العظمی نوری همدانی سپس ورامین را به مقصد شهرستان پاکدشت ترک کرده و صبح چهارشنبه در این شهرستان با علما و طلاب جنوبشرق استان تهران دیدار و در شب همین روز با مردم ولایتمدار پاکدشت دیدار خواهند کرد.

این مسئول افزود: صبح پنجشنبه و در آخرین روز از سفر آیت الله العظمی نوری همدانی، ایشان به شهرستان قرچک سفر خواهند کرد و ساعت ۱۰ صبح روز چهاردهم اسفندماه با مردم این شهرستان در مسجد جامع قرچک دیدار می کنند.

دیدار آیت الله نوری با مردم پیشوا آخرین برنامه سفر سه روزه ایشان است

وی متذکر شد: در اخرین برنامه سفر آیت الله العظمی نوری همدانی، ایشان پنجشنبه شب به شهرستان پیشوا سفر کرده و ضمن زیارت بارگاه ملکوتی و نورانی امامزاده جعفر بن موسی الکاظم(ع) برای مردم این شهرستان پس از اقامه نماز مغرب و عشا سخنرانی خواهند کرد.

محمودی افزود: قطعا حضور یکی از مراجع عالیقدر تشیع که همواره در لحظات سخت و حساس با مواضع انقلابی و دشمن شکن خود، مشت محکمی بر دهان فتنه گران و دشمنان انقلاب اسلامی زده است می تواند یک فرصت کم نظیر فرهنگی برای جنوبشرق استان تهران به حساب بیاید.