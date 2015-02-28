به گزارش خبرگزاری مهر، منصور ابراهیمزاده، سرمربی سابق تیم ذوبآهن اصفهان، با حکم علی طاهری، مدیرعامل باشگاه گیتیپسند اصفهان به عنوان مشاور فنی این باشگاه انتخاب شد.
طی حکمی از سوی مدیرعامل این مجموعه، منصور ابراهیمزاده به عنوان مشاور فنی مدیرعامل منصوب شد.
در بخشی از این حکم آمده است: نظر به سوابق و تجارب ارزشمند جنابعالی ، به عنوان مشاور فنی باشگاه گیتی پسند منصوب میشوید؛امید است در پرتو حق تعالی در انجام امور محوله موفق و پیروز باشید.
به گزارش مهر، منصور ابراهیمزاده که در ذوبآهن و نفت تهران عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشته بود، به دلیل عملکرد ناموفق در تیم پیکان با این تیم قطع همکاری کرد.
وی از چند ماه پیش و بعد از جدایی از تیم پیکان تهران در باشگاهی مشغول به فعالیت نبود.
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