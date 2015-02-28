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۹ اسفند ۱۳۹۳، ۹:۵۳

سپهوند در گفتگو با مهر:

هر روز چیز جدیدی از استکی یاد می‌گیریم/ سرمربی بدنساز نعمت است

هر روز چیز جدیدی از استکی یاد می‌گیریم/ سرمربی بدنساز نعمت است

بوکسور وزن 91 +کیلوگرم تیم ملی می‌گوید بدنسازی حرف اول را در بوکس می زند و آشنایی سرمربی تیم ملی با علم بدنسازی الزامی است.

عبدالمجید سپهوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اردوی تیم ملی در قزاقستان عنوان کرد: اردوی قزاقستان محک بزرگی برای تیم ملی بود و تجربه بسیار مفیدی برای بوکسورها محسوب می شد.

وی افزود: اگر نصف امکانات قزاق ها را داشتیم موفقیتمان از قزاق ها هم بیشتر می شد. بوکسورهای آنها 17 میلیون حقوق میگیرند و ما صد هزار تومان هم نمیگیریم.کمپ آنها حدود 100 میلیارد ارزش داشت و وقتی ما در مقابل قزاق ها می بازیم با این شرایط واقعا حق آنهاست که همیشه برنده باشند. 

فقط خدا به روزبهانی کمک کرد
سپهوند در خصوص کسب اولین سهمیه المپیک ریو توسط احسان روزبهانی بیان کرد: فقط خدا به احسان کمک کرد. وی تلاش کرد و با توجه به حضورش در بوکس نیمه حرفه ای قزاقستان تجربه خوبی کسب کرد و خوشحلم که اولین سهمیه المپیک در بوکس به دست آمد.

بوکسور وزن 91+ کیلوگرم تیم ملی با اشاره به دو گروه شدن تیم ملی و تمرین زیر نظر علیرضا استکی گفت: روز به روز برنامه بهتری داریم. بوکس دنیا با بدنسازی جلو می رود و سرمربی آشنا به فن بدنسازی در تیم ملی نعمت است. اردو در تیم استکی هیچ کم و کسر و نقصی ندارد و وی تمرینات به روزی ارئه می دهد. امیدوارم امثال استکی همیشه در تیم ملی باشند و با حل مشکلات مالی بوکس ما تکانی به خودش بدهد.

کد مطلب 2507840

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