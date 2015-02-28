قبل از کویت به گرجستان ، ترکیه و کره جنوبی می رویم

به گزارش خبرنگار مهر، مجید زارعیان ضمن بیان مطلب فوق افزود: زمان زیادی برای آماده سازی تیم ملی از دست دادیم و نباید بیش از این رقابتهایی که در راه کسب سهمیه المپیک امتیاز دارند غافل شویم. کشورهای دیگر مدتهاست با حضور در این نوع رقابتها در حال جمع آوری امتیاز هستند و ما نیز نباید از این غافله عقب بمانیم.

وی افزود: از سوی دیگر دو مرحله اردو را پشت سر گذاشته ایم و نیاز بود که در یک تورنمنت جدی نفرات خود را محک بزنیم و شرایط آنها را در مبارزه با جودوکاران خارجی بسنجیم.

سرمربی تیم ملی جودو ادامه داد: در این دو مرحله اردویی که پشت سرگذاشته ایم تمرینات پرفشاری را اجرا کردیم و در تلاش برای بازسازی تکنیکی و تاکتیکی هستیم. پیش از این هم گفته بودم که کار سختی پیش رو داریم و برای رسیدن به اهداف خود به زمان نیاز داریم و در این مدت کم نمی توان انتظار کار خارق العاده داشت.

زارعیان در خصوص برنامه های تیم ملی تا مسابقات قهرمانی آسیا گفت: ما باید یک تیم را برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا انتخاب کنیم به همین دلیل ابتدا از میان جودوکارانی که هم اکنون در اردو هستند دو تیم را با برگزاری مسابقات انتخابی(فردا یکشنبه) انتخاب و به گرجستان اعزام خواهیم کرد.

وی ادامه داد: بعد از گرجستان نفراتی که مبارزات خوبی به نمایش بگذارند راهی ترکیه خواهند شد و بعد از بازگشت به تهران با برگزاری مسابقات انتخابی ترکیب تیم اصلی را مشخص کرده و بعد از برگزاری یک اردو در دانشگاه "یونگ این" کره آماده حضور در مسابقات قهرمانی آسیا خواهیم شد.

مسابقات جایزه بزرگ گرجستان در اولین روز سال 94 آغاز خواهد شد.