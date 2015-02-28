به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا باهنر شامگاه شنبه در جمع مردم سیرجان اظهارداشت: امروز باید با تمام توان به سمت حل مشکلات و توسعه کشور پیش برویم و سعی کنیم مشکلات مردم و کشور را حل کنیم در چنین شرایطی جامعه حوصله آغاز تبلیغات زود هنگام انتخاباتی را ندارد و باید از این امر پرهیز شود.

وی تصریح کرد: در چنین شرایطی توصیه می کنم گروه های سیاسی بحث های انتخاباتی را در جمع خودشان مطرح و پیگیری کنند و در سطح کلی به فکر حل مشکلات جامعه باشند.

وی افزود: هم اکنون کشور نه پول و نه زمان آن را دارد که تبلیغات زود هنگام شروع شود به خصوص این رقابت ها در دستگاه های دولتی نباید تسری یابد.

وی در خصوص استان کرمان و شهرستان سیرجان گفت: کرمان دارای پتانسیل های بالای معدنی، کشاورزی و صنعتی است و باید از این پتانسیل ها در راستای رفع محرومیت ها و توسعه استان بهره گرفته شود.

رزمایش اخیر نتیجه توان مهندسی داخلی بود

باهنر ادامه داد: خوشبختانه در این مسیر گام های خوبی برداشته شده و باید ادامه یابد.

وی از سیرجان نیز به عنوان یکی از قطبهای معدنی به خصوص در بخش معادن گل گهر یاد کرد که می تواند کشور را در زمینه های فولاد بی نیاز کند.

وی به روز مهندس اشاره کرد و گفت: یکی از سرمایه های استان کرمان نیروهای انسانی زبده و متخصص است در این میان مهدنسان کرمانی از جایگاه قابل قبولی در صنعت کشور برخوردارند.

وی ادامه داد: برای یک فرد متخصص راه بسته شود ندارد بلکه خودش راهی می سازد و مشکلات را از پیش رو برمی دارد و به سمت پیشرفت و توسعه گام برمی دارد.

باهنر افزود: امروز می بینیم که متخصصان داخلی لرزه براندام دشمن انداخته اند و در زمینه های انرژی هسته ای، نانو، هوا فضا و ... پیشرفت های چشمگیر داشته اند و همین رمز موفقیت کشور است به طور مثال در رزمایشی که انجام شد تمام تجهیزاتی که ارائه شد ساخت متخصصان داخلی بود.