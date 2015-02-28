به گزارش خبرنگار مهر، تنها سه هفته تا پایان سال‌جاری زمان باقی مانده است و بانک مرکزی هنوز تصمیم قطعی برای افزایش مبلغ وام خرید مسکن نگرفته، این در حالی است که پس از تصمیم بانک مرکزی، این طرح برای تصویب نهایی باید به شورای پول و اعتبار هم برود و مورد بررسی قرار گیرد.

طرح‌هایی که مسکوت ماند

بر این اساس به نظر نمی رسد که افزایش مبلغ وام خرید مسکن در روزهای پایانی سال ۹۳ چهره نهایی و اجرایی به خود بگیرد و به احتمال زیاد این طرح برای تصویب و اجرا به سال ۹۴ موکول خواهد شد و بالاخره اخبار خوشی برای کسانی که خانه ندارند، شنیده خواهد شد.

بانک مرکزی پیش از این هم طرح هایی برای افزایش وام خرید مسکن را مورد بررسی قرار داده بود اما هیچ یک از آنها به نتیجه نرسیده بود و نگرانی از افزایش قیمت مسکن، همواره طرح های افزایش مبلغ وام خرید را مسکوت نگه داشته است.

این در حالی است که چند ماه پیش رئیس کل بانک مرکزی و وزیر راه و شهرسازی هم در طرحی مشترک، خواستار افزایش مبلغ وام خرید مسکن به ۸۰ میلیون تومان بودند اما بخش اعتباری بانک مرکزی با این طرح موافقت نکرد.

افزایش وام خرید شوک به بازار مسکن

مدیر اعتبارات بانک مرکزی در مورد مخالفت بانک مرکزی با طرح تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی خرید مسکن گفته است: به چند دلیل ما (بخش اعتباری بانک مرکزی) با وام ۸۰ میلیون تومانی خرید مسکن موافق نیستیم، اول محدودیت منابع و دوم احتمال ایجاد شوک به بازار مسکن.

بر این اساس بود که بانک مسکن طرح دیگری را جایگزین کرد که براساس این طرح که هنوز در بانک مرکزی است و تعیین تکلیف نشده است، این خبر را مدیرعامل بانک مسکن در دهه فجر اعلام کرده و گفته است: طرح پرداخت وام ۶۰ میلیونی برای خرید خانه توسط افرادی است که تاکنون اقدام به خرید خانه نکرده اند.

محمدهاشم بت شکن افزوده است: طرح آزمایشی پرداخت وام ۶۰ میلیون تومانی به زوج های جوان (۵۰ میلیون تومان وام به اضافه ۱۰ میلیون تومان جعاله) به افرادی که برای اولین بار اقدام به خرید واحد مسکونی می کنند، تسری خواهد یافت.

بر اساس نظر مدیران بانک مسکن با توجه به اینکه ۳۰ درصد هزینه سبد خانوار به حوزه مسکن و اجاره تعلق دارد، بنابراین نحوه بازپرداخت این وام به نحوی پیش بینی می شود که افراد بتوانند این وام را به بانک بازگردانند.

وضعیت بازار مسکن

همچنین در حال حاضر بازار مسکن در حالت با ثبات قرار گرفته و افزایش سقف وام خرید مسکن در سال گذشته قیمت مسکن را تحت‌تأثیر قرار نداد. در عین حال بازار هم اکنون بر اساس تحلیل های صورت گرفته با مازاد عرضه مسکن مواجه است و به نظر نمی رسد که این وام قیمت مسکن را افزایش دهد.

مدیرعامل بانک مسکن در این زمینه گفته است: بررسی‌های ما نشان می‌دهد که این وام ۶۰ میلیون تومانی نمی‌تواند محرک تقاضا برای افزایش قیمت مسکن باشد، چرا که در حال حاضر بازار مسکن یک شرایط باثبات را طی می‌کند.

حال باید منتظر ماند و دید که بانک مرکزی چه تصمیمی برای افزایش مبلغ وام مسکن در سال ۹۴ خواهد گرفت و آیا تغییرات وام مسکن می تواند به فعال شدن بازار و بخش مسکن کشور منتهی شود؟