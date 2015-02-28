اکیپی برای بررسی حادثه بالگرد اعزام شده است

اسماعیل نجار در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: بر اساس تفاهم های انجام شده یک فروند بالگرد متعلق به سازمان مدیریت بحران کشور برای استفاده در حوادث و عملیات های امدادی در اختیار هلال احمر کشور قرار گرفت تا در صورت نیاز مدیریت بحران هم از آن استفاده کند.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، افزود: بالگردی که چند روز قبل سقوط کرد همان بالگرد مدیریت بحران بود که در اختیار هلال احمر قرار دارد. همچنین اکیپ ویژه ای برای بررسی حادثه به محل اعزام شده اند.

بر اساس این گزارش هفتم اسفند ماه سال جاری حدود ساعت ۱۴ یک بالگرد در سطح پایینی و نزدیک به خانه‌های روستای پس قلعه پرواز می‌کرد که به گفته مسئولان با توجه به این که برف شدید و مه غلیظی در این منطقه وجود داشت موجب سقوط بالگرد شد. این بالگرد از نوع یک موتوره بوده و پس از سقوط دچار حریق شده است.