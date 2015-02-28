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۹ اسفند ۱۳۹۳، ۹:۱۹

لیگ دسته اول فوتبال؛

راهیان کرمانشاه به مصاف شهرداری بندر عباس می رود

راهیان کرمانشاه به مصاف شهرداری بندر عباس می رود

کرمانشاه- تیم راهیان کرمانشاه در هفته شانزدهم رقابت های لیگ دسته اول فوتبال به مصاف شهرداری بندر عباس خواهد رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته شانزدهم مسابقات فوتبال جام آزادگان، عصر یکشنبه ۱۰ اسفند ماه در شهرهای مختلف کشور برگزار می شود که در یکی از دیدارها تیم راهیان کرمانشاه مهمان شهرداری بندر عباس خواهد بود.

راهیان که در هفته گذشته رقابت ها و پس از ۹ بازی بدون برد توانست داماش گیلان را با یک گل شکست دهد، امیدوار است که با پیروزی مقابل شهرداری بندر عباس این روند را ادامه دهد.

با توجه به وضعیت راهیان در جدول رده بندی مسابقات، کسب سه امتیاز خارج از خانه مقابل شهرداری بندر عباس برای این تیم از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

نماینده کرمانشاه از ۱۵ دیداری که در این فصل برگزار گرده، تنها ۱۳ امتیاز را به دست آورده و تنها شهرداری بندر عباس و اتکای گرگان پایین تر از این تیم در جدول قرار دارند.

البته با توجه به نزدیک بودن امتیازات تیم ها در جدول، راهیان می تواند با کسب چند پیروزی خود را در جدول بالا کشیده و از منطقه سقوط خارج کند.

گفتنی است، دیدار دو تیم شهرداری بندر عباس و راهیان کرمانشاه از ساعت ۱۵:۰۰ فردا در بندر عباس برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2507879

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