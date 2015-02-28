به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه جمعه و با اجرای نمایش «شش فصل از خاطرات یک کافه چی» رقابت گروه های راه بافته به بخش نهایی چهارمین جشنواره منطقه ای نمایشنامه خوانی و تار در سنندج آغاز شد.

رئیس حوزه هنری استان کردستان اظهار داشت: با پایان یافتن مرحله اول و بررسی آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره از بین ۶۳ نمایشنامه دریافتی هفت اثر توسط داوران مقدماتی متشکل از آقایان دکتر خسرو سینا، توفیق ملکی و شهرام میرزایی به بخش پایانی و مسابقه چهارمین جشنواره منطقه ای نمایشنامه خوانی وتار راه پیدا کردند.

امین مرادی داوران نهایی این جشنواره را دکتر قطب الدین صادقی، افشین خورشید باختری وامید ورزنده معرفی کرد افزود: پس از بررسی های به عمل آمده مقرر شد به منظور بهره گیری از توان کارشناسان ارزنده کشوری و مشارکت حداکثری هنرمندان داوری این جشنواره به کارشناسان و هنرمندان شناخته شده کشور واگذار شد.

وی در ادامه سخنانش هدف از برگزاری این جشنواره را تحکیم جنبه های مستقل هنر نمایشنامه خوانی و در عین حال تقویت بنیان های فرهنگی تئاتر منطقه معرفی و ارزیابی توانایی های هنرمندان در قالب فن بیان اعلام کرد.

رئیس حوزه هنری استان کردستان با بیان اینکه هنرمندانی از شهرستان های کرمانشاه، همدان، خرم آباد، اردبیل و مرند در جشنواره حضور دارند، افزود: در میان آثار راه یافته به بخش نهایی این دوره از جشنواره و تار دو اثر از کردستان نیز به چشم می خورد.

وی در پایان سخنان خود گفت: نمایش های شش فصل از خاطرات یک کافه چی به کارگردانی صابر دل بینا از سنندج و وزغ ها به کارگزدانی اسماعیل پاشایی از سقز در بخش پایانی این جشنواره حضور دارند.

چهارمین جشنواره منطقه ای نمایشنامه خوانی وتار به همت حوزه هنری استان کردستان از ۸ الی ۱۰ اسفندماه در سنندج برگزار می شود.