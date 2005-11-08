كتاب" موضوع تأخير مسلمانان" به چاپ رسيد

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه"مهر"، دكتر احمد شوقي فنجري محقق مصري درامور اسلامي تاكنون 11 كتاب در زمينه هاي اسلامي به چاپ رسانده است كه همه آنها تحقيقاتي در زمينه اسلام و مسلمانان هستند.

كتاب "موضوع تاخيرمسلمانان" به دو بخش تقسيم مي شود، بخش اول شامل اين فصول است . فصل اول به فتواها و خطرهايي كه اسلام، مسلمانان و كشورهاي اسلامي را تهديد مي كنند اشاره و مسئوليت متفكران و انديشمندان را در كشف خطاها متذكر مي شود.

فصل دوم نمونه هايي از محدوديتهاي دموكراسي و مسائلي را كه مذهب شيعه و متفكران به آن نيازمندند بازگو مي نمايد.

فصل سوم مسائل علمي و تمدني مانند اعتراض به كرويت زمين و فرود انسان به كره ماه و تظاهر به ممنوعيت هنرهاي زيبا را محور تحليل خود قرار مي دهد.

بخش دوم از اين كتاب به خانواده هاي مسلمان و به زنان آشنا با كرامتهاي انساني اشاره مي كند.

فصل اول از اين بخش به توصيه هايي به افراد در زمينه مسائل و امورديني با تكيه بر قرآن و سنت اشاره دارد.

فصل دوم از شخصيتهاي اسلامي مانند ابوعلي مودودي، سيد قطب نام مي برد و ديدگاههاي آنها را در زمينه اسلامي از نظر مي گذراند.

فصل سوم به بررسي نظريه هاي شعراوي و مودودي اشاره مي كند و مباحث آنها را در رابطه با نژادهاي مختلف بررسي مي كند.

اين نويسنده به اموري مي پردازد كه در مدارس و دانشگاهها مانع ورود زنان مي شدند.

فصل چهارم اين كتاب هم به نقش زنان، تشويق به ازدواج و وصف زنان مي پردازد.

فصل پنجم ديدگاههاي مؤلف درمورد خطابه هاي ديني با هدف ارائه مذاهب فقهي قديمي ديگر را بسط مي دهد.