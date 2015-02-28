۱۵ هزار نفر در زنجان تحت پوشش آموزشهای فنی و حرفه ای قرار گرفتند

قاسم صیادی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: آموزش فنی و حرفه ای در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری فرموده اند دوره های آموزشی و مهارتی برای مدد جویان را در دستور کاریی خود دارد.

وی اظها داشت: در این راستا ۶۶۰ نوع حرفه در فنی و حرفه ای استان زنجان به مدد جویان خدمات آموزشی را ارائه می کند.

مدیر کل فنی و حرفه ای استان زنجان گفت: در حال حاضر آموزش فنی و حرفه ای استان زنجان در ۱۲ مرکز فعالیت می کند که از این تعداد ۴ مرکز مختص برداران، ۴ مرکز مختص خواهران، سه مرکز دو منظوره، یک مرکز جوار دانشگاه و با تئجه به اینکه علاوه بر این ۱۶۳ آموزشگاه آزاد در سطح استان زنجان فعال هستند.

صیادی تاکید کرد: در هر کشوری توجه به آموزش های مهارتی باعث توسعه همه جانبه می شود.

وی گفت: در هر جامعه ای هر قدر به بحث آموزش های مهارتی و فنی و حرفه ای توجه شود آن جامعه موفق تر بود و به پویایی می رسد.

مدیر کل سازمان فنی و حرفه ای استان زنجان گفت: آموزش نیروی کار هر چقدر کیفی باشد تولید ارتقا پیدا می کند و تولید و اشتغال پایدار را به دنبال داشته و همچنین بهره وری را بالا می برد.

صیادی در ادامه افزود: آموزش های فنی کلید اشتغال است بنابراین باید به این امر بسیار مهم توجه وِیژه شود.

وی تصریح کرد: در استان زنجان باید بحث آموزش فنی و حرفه ای به نیروی کار که نیاز بازار کار است مد نظر قرار گیرد.

مدیر کل فنی و حرفه ای استان زنجان یاد آورشد: ۷۰ درصد فارغ التحصلان در حوزه نظری فعال هستند و در بخش عملی مهارت لازم را ندارند و امروز باید بحث مهارت های آموزشی در دانشگاهها به صورت ویژه توجه شود.

صیادی گفت: باید دانشجویان وارد بازار کار شوند و با مهارت آموزی برای خود و دیگران اشتغالزایی ایجاد کنند که در این زمینه زنجان در این خصوص در کشور پیشرو است.