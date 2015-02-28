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۹ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۰۳

در نیروگاه اتمی بوشهر/

رزمایش پرتوی بوشهر وارد فاز عملیاتی شد

رزمایش پرتوی بوشهر وارد فاز عملیاتی شد

بوشهر - در روز دوم برگزاری رزمایش سراسری پرتوی در بوشهر، این رزمایش وارد مرحله عملیاتی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز از رزمایش سراسری پرتوی بوشهر، دوازدهمین رزمایش درون سایت های هسته‌ای کشور صبح شنبه با اجرای سناریوی از پیش تعیین شده برگزار شد و گروه‌های مختلف به اجرای برنامه‌ها پرداختند.

این مرحله از رزمایش مربوط به مقابله با حادثه پرتوی بود که تیم‌های عملیاتی پرتوی، اکتیو زدایی، آتش نشانی، امداد و نجات و اورژانس این مرحله رزمایش را در نیروگاه اتمی بوشهر اجرا کردند.

فرمانده سپاه استان بوشهر و جانشین قرارگاه رافع در این آئین با اشاره به اجرای مرحله عملیاتی سومین رزمایش سراسری پرتوی در بوشهر اظهار داشت: تلاش های بسیار زیادی به منظور ایجاد هماهنگی در برگزاری این رزمایش صورت گرفته است.

سردار فتح الله جمیری با اشاره به برگزاری این رزمایش در شعاع پنج کیلومتری نیروگاه بوشهر، خاطرنشان ساخت: این رزمایش از صبح امروز با سناریوی کنترل آلودگی‌ها در نیروگاه اتمی بوشهر برگزار شد.

وی با اشاره به فعالیت ۹ کارگروه در این رزمایش، تصریح کرد: در رزمایش پرتوی بوشهر کارگروه‌های رفع آلودگی سطحی، خدمات زیربنایی، اطفای حریق، امنیت و عبور و مرور، رصد و پایش پرتوی، انتقال، درمان و خود امدادی، آموزش همگانی و اطلاع رسانی، ارتباطات و جستجو و نجات حضور دارند.

فرمانده سپاه استان بوشهر به سطح بالای نیروگاه اتمی بوشهر اشاره کرد و افزود: با وجود امنیت بالایی که در این نیروگاه وجود دارد، برگزاری این رزمایش‌ها برای ایجاد هماهنگی از اهمیت بالایی برخوردار است.

کد مطلب 2507915

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