۵G به نمایشگاه بارسلون رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه بین المللی MWC در حالی در روزهای آتی در بارسلون برگزار می شود که کمپانی های مختلف ارتباطات در تلاش هستند تا محصولات متفاوتی را در این نمایشگاه رونمایی کرده و از رقبای خود بازنمانند.

سامسونگ، یکی از کمپانی هایی است که با دستاوردهای متفاوتی در این نمایشگاه حاضر خواهد شد. در ماه های اخیر، اعلام مشخصات گلکسی جدید سامسونگ تبدیل به یکی از پرحاشیه ترین خبرهای حوزه فناوری شده و هر روز اخبار ضد و نقیضی در رابطه با تصاویر یا مشخصات این محصول منتشر می شوند، در صورتی که سامسونگ اعلام کرده است این محصول را در نمایشگاه بارسلون رونمایی خواهد کرد.

اما علاوه بر این، سامسونگ اعلام کرده که نتیجه همکاری و تلاش های کمپانی سامسونگ و سرویس دهنده مخابرات کره ای با نام SK Telecom را برای عرضه ۵G را در نمایشگاه بارسلون رونمایی خواهد کرد.

اطلاعات منتشر شده گویای این موضوع هستند که سرعت سرویس جدید در حدود ۷.۵ گیگابایت بر ثانیه خواهد بود. گرچه استفاده از چنین سرعتی می تواند شگفت انگیز جلوه کند اما فراهم نمودن بستر مناسبی برای عرضه چنین سرعتی نیز با نقاط نامفهوم و همینطور گنگی روبرو است. در شبکه های ۵G از فرکانس های امواج میلیمتری یا Millimeter Wave استفاده خواهد شد تا اطلاعات بین کاربران و آنتن های مخابراتی انتقال یابند.

پیش بینی می شود این سرویس تا سال ۲۰۲۰ میلادی عرضه شود.