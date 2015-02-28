نظام اداری کشور مریض است

محمد اسماعیلی در گفتگو با خبرنگارمهر، افزود: سیستم نظام اداری کشور مشکل دارد و باید این مشکل در دولت تدبیر و امید رفع شود.

وی اظهار داشت: در کشور در گذشته ادغام صورت گرفته ولی موفقیت آمیز نبوده بنابراین باید آسیب شناسی در دولت صورت بگیرد تا هزینه های اضافی در کشور کم شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: کارمندی ۳۰ سال در یک دسنگاه اجرایی کار می کند و چون یک کارمند رسمی کشور است قوانین را زیر پا می گذارد و به سیستم توجه نمی کند.

اسماعیلی تاکید کرد: ضرورتی ندارد نظام متمرکز را یک جا جمع کنیم و سیستم اداری دچار ضعف شود.

وی در ادامه افزود: اگر سیستم نظام اداری درست و اصلی تدوین شود کارمند۳۰ سال با کارمند۱۰ سال هیچ فرقی ندارد و باید هر دو قانونمند وظایف کاری خود را انجام دهند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی یاد آورشد: کارمند با تجربه هم مانند کامند صفر کیلومتر باید سیستم نظام اداری را رعایت کند.

اسماعیلی تصریح کرد: امروز باید سیستم نظام اداری کشور تقویت شود و نیروی باتجربه از سیستم خارج شده و نیروی جوان و تازه نفس وارد کار شود.