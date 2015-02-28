مقابل تیم ملی بازی کردیم/ به کشاورز گفتم فوتسال را کنار نگذار

علی رعدی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شکست سنگین تیم فوتسال ماهان تندیس برابر گیتی پسند اصفهان در هفته بیست و چهارم لیگ برتر فوتسال با بیان مطلب فوق اظهار کرد: ما بازی را خوب شروع کردیم و دو گل به ثمر رساندیم ولی در ادامه و بخصوص در نیمه دوم از فرصت‌هایمان استفاده نکردیم و با اشتباهات فردی، شکست خوردیم.

وی افزود: گیتی پسند یک تیم با تجربه و جوان است. در واقع ما مقابل تیم ملی بازی کردیم. آنها ملی پوشان زیاد به همراه تجربیات بین المللی خوبی دارند. در واقع ما به تجربه گیتی پسند باختیم. حتی محمد کشاورز هم خیلی زیبا بازی کرد و من به او گفتم فوتسال را کنار نگذارد.

سرمربی تیم ماهان درباره شکست‌های این تیم به رغم اینکه در ابتدای فصل در کورس قهرمانی قرار داشته است، تاکید کرد: من از آن دسته مربیانم که برای قهرمانی تلاش می‌کنم ولی باید برای قهرمانی ابزارها کامل باشد. من شرایطی را در قم ایجاد می‌کنم که در سال‌های بعد چه باشم و چه نباشم، قهرمانی برای ماهان باشد!

رعدی با تاکید بر اینکه باید نتیجه گرایی را در فوتسال از بین برد، یادآور شد: یکی از دلایلی که فوتسال تایلند و ژاپن به ما نزدیک شده، همین نتیجه گرایی است؛ همین که مربیان به دنبال نتیجه هستند و از علم فوتسال عقب مانده‌اند. من به عنوان یکی از مربیان فوتسال این خسارت و شکست‌ها را می‌پذیرم ولی اجازه نمی‌دهم فوتسال از مسیرش خارج شود.

وی ادامه داد: مطمئن باشید اگر همیشه به دنبال قهرمانی و نتیجه باشیم به مشکل می‌خوریم. مربیان باید تمام داشته‌های فنی خود را مثل سال‌های گذشته در اختیار بازیکنان قرار بدهند و فرصت کافی داشته باشند تا تفکراتشان را پیاده کنند.

سرمربی تیم ماهان در پایان در پاسخ به این سئوال که «آیا مدیران ماهان تندیس ظرفیت قبول این شکست‌ها و دادن فرصت کافی به شما را دارند؟» گفت: بدون شک هر مدیری دوست دارد تیمش قهرمان شود ولی در شرایط فعلی ظاهرا هم مالک و هم مدیرعامل باشگاه از نحوه بازی راضی هستند و نسبت به شرایط بدبین و ناراحت نیستند.