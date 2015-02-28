بانوان خراسان رضوی در رقابت های بدمینتون طلایی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی تربیت بدنی کارگران خراسان رضوی مسابقات المپیاد ورزش کارگران رشته بدمینتون بانوان که روز گذشته با حضور ۱۶ تیم از استان‌های کشور در سالن ورزشی آموزشکده فنی‌ و حرفه‌ای شهرستان محمودآباد برگزار شد با قهرمانی بانوان خراسان رضوی به کار خود پایان داد.

در این مسابقات در مرحله نخست از چهار گروه و به صورت دوره ای دو نفر به مرحله پایانی صعود کردند که شب گذشته با رویارویی نفرات برتر به مرحله نهایی نتیجه به سود خراسان رضوی رقم خورد.

مسابقات کارگری ورزش بدمینتون کشور شامگاه جمعه به صورت جدول تک حذفی با حضور هشت نفر از استان‌های مازندران، خراسان رضوی، بوشهر، گیلان، بوشهر، اصفهان، سمنان، یزد و تهران برگزار شد که در پایان این مسابقات آزاده ترازی از استان خراسان رضوی با برتری سه بر صفر در مقابل هاجر فتحی از استان گیلان با کسب مدال طلا عنوان قهرمانی مسابقات المپیاد ورزش کشور را از آن خود کرد.

هاجر فتحی از گیلان نیز در این رقابت ها به مدال نقره دست یافته و شراره سروری از بوشهر و کتایون راغب از مازندران به طور مشترک مدال برنز را تصاحب کردند.