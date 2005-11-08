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۱۷ آبان ۱۳۸۴، ۱۴:۵۹

شرح درد اشتياق با صداي پري ملكي؛

كنسرت جديد گروه موسيقي خنيا در تالار وحدت برگزار مي شود

گروه موسيقي خنيا به سرپرستي پري ملكي از 22 تا 25 آبان ماه 84 در تالار وحدت به اجراي برنامه مي پردازد.

به گزارش گروه فرهنگ وهنر" مهر" ، اين برنامه با عنوان " شرح درد اشتياق" كه برگرفته از مصرعي ازغزليات مولوي است دردوبخش اصفهان - ماهور و دشتي - افشاري به صورت همخواني وهمنوازي به اجرا درمي آيد .

به گزارش روابط  عمومي گروه موسيقي خنيا ، دربخش اول گروه خنيا ، با اعضاي ثابت ودائم خود : پروين كاظمي ( عود ) ، ژيلا تقوي ( سه تار) ،سارا زمردي ( تارباس ) ، نيما نيك طبع ( دف ) ، بامداد ملكي ( تمبك ) ، حميد بهروزي نيا ( تار) ، بيتا همداني ( همخوان ) ، مسلم عليپور( كمانچه ) قطعات تازه اي را مي نوازند ومي خوانند .

دربخش دوم نوازندگان ميهمان قطعات ساخته شده  توسط پارسا احتشامي را به اجرا درمي آورند.  پارسا احتمامي نوازنده ني و آهنگساز قطعات ازهنرمندان مقيم فرانسه است. همچنين دراين بخش عرفان به اميد حق ( دف )، صابرنظرگاهي ( تار)، نيما رحماني ( سنتور) و نوشين پاسدار ( عود ) ديگراعضاي مهمان گروه خنيا را همراهي مي كنند.

دراين برنامه علاوه بر پارسا احتشامي، كارآهنگسازي بخش اول به عهده حميد بهروزي نيا و نيما نيك طبع است. همخوانان اين اثر بيتا همداني، نيما نيك طبع، حميد بهروزي نيا، بامداد ملكي و پروين كاظمي كه پري ملكي را در اين اجرا همراهي مي كنند.

کد مطلب 250796

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