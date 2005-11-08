كنسرت جديد گروه موسيقي خنيا در تالار وحدت برگزار مي شود

به گزارش گروه فرهنگ وهنر" مهر" ، اين برنامه با عنوان " شرح درد اشتياق" كه برگرفته از مصرعي ازغزليات مولوي است دردوبخش اصفهان - ماهور و دشتي - افشاري به صورت همخواني وهمنوازي به اجرا درمي آيد .

به گزارش روابط عمومي گروه موسيقي خنيا ، دربخش اول گروه خنيا ، با اعضاي ثابت ودائم خود : پروين كاظمي ( عود ) ، ژيلا تقوي ( سه تار) ،سارا زمردي ( تارباس ) ، نيما نيك طبع ( دف ) ، بامداد ملكي ( تمبك ) ، حميد بهروزي نيا ( تار) ، بيتا همداني ( همخوان ) ، مسلم عليپور( كمانچه ) قطعات تازه اي را مي نوازند ومي خوانند .

دربخش دوم نوازندگان ميهمان قطعات ساخته شده توسط پارسا احتشامي را به اجرا درمي آورند. پارسا احتمامي نوازنده ني و آهنگساز قطعات ازهنرمندان مقيم فرانسه است. همچنين دراين بخش عرفان به اميد حق ( دف )، صابرنظرگاهي ( تار)، نيما رحماني ( سنتور) و نوشين پاسدار ( عود ) ديگراعضاي مهمان گروه خنيا را همراهي مي كنند.

دراين برنامه علاوه بر پارسا احتشامي، كارآهنگسازي بخش اول به عهده حميد بهروزي نيا و نيما نيك طبع است. همخوانان اين اثر بيتا همداني، نيما نيك طبع، حميد بهروزي نيا، بامداد ملكي و پروين كاظمي كه پري ملكي را در اين اجرا همراهي مي كنند.