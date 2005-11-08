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۱۷ آبان ۱۳۸۴، ۱۵:۱۲

مدير كل آموزش و ترويج سازمان نظام دامپزشكي كشور:

تنها 20 واحد از كشتارگاههاي دام كشور صنعتي است

مدير كل آموزش و ترويج سازمان نظام دامپزشكي كشور گفت:تنها 20 واحد از 629 واحد كشتارگاههاي دام كشور، صنعتي است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، محسن مشكاه درجمع خبر نگاران در مورد برگزاري نخستين سمپوزيم بهداشت گوشت و كشتارگاهها تاكيد كرد: اين سمپوزيم در راستاي برنامه هاي قبلي اداره كل دامپزشكي استان تهران درباره جايگاه اقتصادي كشتارگاهها ، امسال با همكاري سازمان دامپزشكي و نظام دامپزشكي در دوم آذرماه برگزار مي شود .

وي هدف از برگزاري اين همايش را ارتقاء سطح دانش و مهارت و توانمنديهاي بهداشتي دست اندركاران ، افزايش بهداشت عمومي جامعه و آگاهي مردم و كمك به بحث سلامت غذا ،  رعايت نكات بهداشتي از مزرعه (توليد) تا زمان طبخ ، شناسايي نقاط بحراني با ارائه راهكارهاي موجود دانست .

مشكاه ، تعداد كشتارگاههاي دام و طيور فعال در كل كشور را 783 واحد اعلام كرد و گفت: از اين ميزان حدود 629 واحد مربوط به كشتارگاههاي دام و  حدود 153 واحد مربوط به كشتارگاههاي طيور است .

وي  با اشاره به اينكه تمامي كشتارگاههاي طيورصنعتي هستند ،  تاكيد كرد: اين در حالي است كه تنها 20 واحد كشتارگاههاي دام صنعتي كامل هستند و 450 واحد  كشتارگاه  سنتي است البته سنتي بودن دليل بر عدم رعايت نكات بهداشتي در اين كشتارگاهها نيست .

مدير كل ترويج و آموزش سازمان نظام دامپزشكي كشور تاكيد كرد: در حال حاضر 28 واحد كشتارگاه دام  صنعتي و 51 واحد كشتارگاه صنعتي طيور در حال احداث است .

مشكاه، در مورد رعايت نكات بهداشتي قبل و پس از كشتار ، افزود: رعايت نكات بهداشتي قبل و پس از كشتار يكي از موضوعات اصلي در سمپوزيم است بطوريكه در برخي از بيماريهاي ، علائم بيماري پس از كشتار حيوان و در لاشه آن مشاهده نمي شود و يا در بازرسي قبل كشتار در صورت مشاهده اجازه كشتار داده نمي شود .

وي افزود: در زمينه رعايت نكات بهداشتي در قبل و پس از كشتار از ميانگين جهاني نيزدر سطح بالاتري داريم .

کد مطلب 250797

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