عرضه اسباب بازی ایرانی در آستانه نوروز

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه از تاریخ ۱۱ تا ۱۵ اسفتدماه با حضور ده‌ها شرکت تولید کننده و خدماتی بازی و اسباب بازی، در سالن حجاب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار خواهد شد.

در این نمایشگاه اسباب بازی های مختلف از جمله انواع اسباب بازی‌های فکری، آموزشی، توپی، وسایل بازی همچون اسکوتر، اسکیت، اسباب بازی‌های باطری دار، اسباب‌بازی‌های الکتریکی، ربات‌ها، چرتکه ها، انواع پازل‌ها، انواع بازی‌های مکعبی سه بعدی، وسایل بازی رنگ شناسی، خمیر بازی، بازی‌های آموزشی، انواع اسباب بازی پلاسکویی، انواع اسباب بازی‌های پسرانه انواع ماشین و کامیون، سه چرخه، رالی اسپرت و انواع عروسک‌ها، ماشین و کامیون، سه چرخه، رالی اسپرت و ده ها مورد دیگر ارائه و در معرض دید علاقه‌مندان به‌ویژه کودکان و والدین قرار می‌گیرد.

در این نمایشگاه، صرفا اسباب بازی و تولیداتی که متناسب با فرهنگ ایرانی اسلامی طراحی و تولید شده و برای رشد و شکوفایی کودکان مفید است، نیز عرضه می شود.

از اهداف برگزاری این رویداد با توجه به نزدیک بودن به بزرگترین جشن ایرانی که همزمان با هفته های پایانی سال و در آستانه ورود به سال نو برگزار می‌شود، ترغیب و تشویق خانواده ها به هدیه دادن به فرزندان به جای عیدی به صورت پول نقد است تا به این صورت فرهنگ اسلامی ایرانی هدیه دادن را به فرزندان آموزش داده و رشد خلاقیت آنها را تقویت نموده و هم زمینه قرار گرفتن اسباب بازی در سبد کالای خانواده ایرانی فراهم شود.

یکی دیگر از اهداف برگزاری نمایشگاه بازی و اسباب بازی، معرفی اسباب بازی های موثر در رشد جسمی وذهنی کودکان، آشنایی تولید کنندگان اسباب بازی با نیازهای این قشر، ارائه و معرفی آخرین دستاورد های تولیدکنندگان داخلی و ترویج مبانی اصولی ارتباط آگاهانه، یکپارچه سازی فعالیت‌های این حوزه، ایجاد فرهنگ انتخاب درست اسباب بازی و ایجاد فضای فرهنگی در توسعه سرگرمی و اسباب بازی است.

سومین نمایشگاه بازی و اسباب بازی از ۱۱ تا ۱۵ اسفند ماه در سالن حجاب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، واقع در خیابان حجاب آماده بازدید علاقه مندان خواهد بود.