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۹ اسفند ۱۳۹۳، ۱۰:۲۰

منتظری خبر داد:

۱۰ هزار مددجوی لرستانی آموزشهای فنی و حرفه ای را فرا گرفتند

۱۰ هزار مددجوی لرستانی آموزشهای فنی و حرفه ای را فرا گرفتند

خرم آباد - مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان لرستان از ارائه آموزش های فنی و حرفه ای به ۱۰ هزار مددجوی این نهاد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی اله منتظری مهارت آموزی را لازمه اشتغال پایدار دانست و اظهار داشت: بهترین راه برای اشتغال زایی مددجویان جویای کار، کسب مهارت و بهره مندی آنها از دوره های آموزش فنی و حرفه ای است.

وی افزود: در این راستا از ابتدای سال جاری تا کنون تعداد ۱۰ هزار و ۲۴۳ نفر از مددجویان در دوره های آموزشی فنی و حرفه ای این نهاد شرکت کرده اند.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان لرستان گفت: برای برگزاری این دوره ها مبلغ ۶ میلیارد ریال هزینه شده است.

وی با تاکید بر آموزش های موثر و با کیفیت به مددجویان این نهاد اظهار داشت: بهترین راه برای پیشگیری از بیکاری ایجاد اشتغال از طریق کسب مهارت است.

منتظری یادآور شد: این امر از طریق برگزاری دوره های آموزشی که این نهاد قبل از ورود به بازار کار برای مددجویان تحت حمایت برگزار می کند تحقق می یابد و در حال حاضر آثار این آموزش ها در پایداری و استحکام طرح های اشتغالزا به چشم می خورد.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان لرستان نقش آموزشهای فنی و حرفه ای را در مهار بیکاری بسیار کلیدی دانست و گفت: مددجویان قبل از ورود به بازار کار باید مهارت های لازم را فرا بگیرند.

کد مطلب 2507978

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