قهرمان سالاری جایی در کشتی ندارد/ کادر فنی همچنان ماندنی است

رحیم علی آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: زمانی که رقابتهای جام جهانی با آن اتفاقات قبل و بعدش به پایان رسید و تیم ایران سوم شد، برخی از فرنگی کاران به اظهارنظر و انتقاد پرداختند که اتفاقا این افراد به هیچوجه نباید چنین حرفی می زدند. باید قبول کرد تیم ملی کشورمان در جام جهانی از جایی ضربه خورد که ما توقع و انتظارمان از این افراد چند برابر بود.

نایب قهرمان المپیک۱۹۷۲ مونیخ ادامه داد: مطمئنا نقد و بررسی عملکرد تیم ملی و کادر فنی بر عهده اعضای شورای فنی و همچنین متولیان فدراسیون کشتی است و هیچ کشتی گیری، حتی مردان طلایی و عنوان دار، حق اظهار نظر و تعیین تکلیف برای تیم ملی را ندارد.

عضو شورای فنی کشتی فرنگی افزود: متاسفانه به تازگی شاهد آن هستیم که برخی قهرمانان خارج از دایره مسئولیت و اختیارات خود به اظهار نظر پرداخته و حتی نسبت به کادر فنی هم انتقاد کرده اند. در این راستا اعضای شورای فنی متفق القول اعلام کرده اند اجازه قهرمان سالاری را در کشتی نخواهند داد و حتی اگر میدان دادن به جوانان و پشتوانه سازی در کشتی فرنگی با برخی ناکامی های احتمالی هم همراه باشد از برنامه ها و اهداف خود دور نخواهند شد.

علی آبادی خاطر نشان کرد: پشتوانه سازی و میدان دادن به جوانان برای جایگزینی این افراد با قهرمانان کنونی، تاوان دارد و ما باید قبول کنیم برای آینده ای روشن باید این تاوان داده شود. هر قهرمان بزرگی باید روزی از دنیای حرفه ای و قهرمانی خداحافظی کند و متولیان امر باید طوری برنامه ریزی کنند که در یک مقطع زمانی، دست کشتی از وجود ملی پوشان مطمئن و ششدانگ خالی نماند. این روند هم اکنون در کشتی فرنگی هم آغاز شده و ما باید خودمان را برای رقابتهای جهانی و المپیک بعدی آماده و تجهیز کنیم.

پیشکسوت کشتی کشورمان در خاتمه ضمن اعلام حمایت همه جانبه شورای فنی از کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی گفت: مربیان تیم ملی همچنان در مسئولیت های خود فعالیت خواهند کرد و مطمئنا در روند پشتوانه سازی و برخورد با قهرمان سالاری از حمایت کامل شورای فنی و فدراسیون کشتی برخوردار خواهند بود.