افزایش ۵ مسیر پروازی از ایران به شارجه

به گزارش خبرگزاری مهر، شركت هواپيمايي ايرعربيا در مسيرهاي پروازي شارجه - سنندج - شارجه از ۲۱ اسفندماه جاري دو پرواز در هفته، شارجه - لامرد - شارجه از ۲۶ اسفندماه جاري دو پرواز در هفته، شارجه - اصفهان - شارجه از ۱۲ فروردين ۹۴ سه پرواز در هفته و شارجه - مشهد - شارجه از ۱۲ فروردين ۹۴ پنج پرواز در هفته برقرار كرده است.

همچنین در دیدار علیرضا جهانگیریان رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با غازی بن صالح، سفیر تونس در تهران مناسبات مشترک، توسعه روابط هواپیمایی، شروع پروازهای نوروزی و برقراری پروازهای برنامه ای بین دو کشور مورد بررسی قرار گرفت.

در این دیدار سازمان هواپیمایی کشوری به منظور تبادل گردشگر بین دو کشور برای صدور مجوز پروازها برای شرکت های ایرانی و تونسی اعلام آمادگی کرد. بر اساس یادداشت تفاهم همکاری با کشور تونس در سال ۱۳۸۵ ظرفیت پروازی برای هر طرف ۲ پرواز هفتگی به صورت برنامه‌ای و به تعداد نامحدود پروازهای غیربرنامه ای به امضا رسیده است.