پاپ از صدور سند جديد درباره گفتگوي كليساهاي كاتوليك و لوتران خبرداد

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، ساعات اوليه روز دوشنبه پاپ با اسقف مارك هانسون رئيس فدراسيون جهاني لوتران و هيئت همراه وي ديدار كرد.

پاپ در سخنراني خود به زبان انگليسي تأييد كرد: يكي از نتايج گفتگوي پرثمر ميان كليساي كاتوليك و فدراسيون جهاني لوتران صدور بيانيه مشترك درباره توجيه است كه نقطه عطف برجسته اي در زمينه مشترك و اتحاد اين دو كليسا به شمار مي رود.

وي گفت: اين امر دستاوردي مهم تلقي مي شود. به منظور تحقق اين دستاورد بايد بپذيريم كه تفاوتهاي بسياري درباره پرسش اصلي توجيه بافي مي مانند كه بايد همراه راههاي رسيدن موهبت خداوند به واسطه كليسا مورد بحث و بررسي قرار گيرند.

پاپ درگفتگو با اين اسقف لوتران سفر اخير خود به كلن را ياددآور شد و ابراز اميدواري كرد كه در آينده اين گفتگو پيشرفت كرده و تنها در بافت مؤسسه اي صورت نگيرد و در تمام دفاتر ديني دركليسا گسترش يابد.

پاپ همچنين اعلام كرد: كميسيون وحدت بين المللي لوتران و كاتوليك روم بزودي دوره چهارم از گفتگوهاي خود را تكميل كرده و يافته هاي خود را در سندي منشر خواهند كرد.

رهبركاتوليكهاي جهان تصريح كرد: گفتگوي دوستانه ما تنها در راستاي بررسي درك آموزه هاي مشترك در جوامع متبوع ما نيست، بلكه در راستاي فضاي عمومي عدم قطعيت در حقايق مسيحي و اصول اخلاقي صورت مي گيرد.

در بسياري از اين موارد تفاوتهاي ميان دو فرقه به واسطه رويكردهاي مختلف به علم تفسير متون مقدس به وجود مي آيد.

بنديكت شانزدهم همچنين يادآور شد: راههاي بسياري وجود دارند كه به واسطه آن مي توان بر دشواريها غلبه كرد و گفتگوي صبورانه را در پيش گرفت.