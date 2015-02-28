اتلاف سرمایه و عمر دانشجو با تحصیل در دانشگاه های غیرمعتبر خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سعید عسگری در نشست با قبول شدگان مراحل نظري و عملي اولین دوره آزمون ملی دانش آموختگان خارج از کشور رشته دندانپزشکی، گفت: هدف از برگزاری این جلسه، تكريم علم و دانش آموختگان موفق در گذراندن مراحل نظري و عملي اولين دوره آزمون ملي بوده است.

وي در ادامه، هدف از برگزاری این آزمون را، ارزیابی علمی و عملی دانش آموختگان رشته دندانپزشکی خارج از کشور به منظور اجازه ورود ايشان به ناوگان ارائه خدمات درمانی در کشور دانست.

دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی وزارت بهداشت با اشاره به این که سلامت یکی از مهمترین اولویت های دولت یازدهم است، افزود: خوشبختانه دولت تدبیر و امید توانسته است در بالاترین سطح ممكن، تعهد عملي خود را نسبت به امر مهم سلامت مردم نشان دهد.

وی با اشاره به سخنان وزير بهداشت در رابطه با این که سلامت مردم کالا و متاعی نیست که بتوان بر سر آن معامله كرد، افزود: بر همین اساس سياست گذاري هاي انجام شده در حوزه آموزش پزشکی در اين دولت به صورتي بوده كه به کیفیت آموزشی توجه كافي به عمل آيد تا دانش آموختگان از توانمندي هاي علمي و عملي مورد انتظار برخوردار باشند.

عسگری ادامه داد: اگرچه در راه حصول به اين هدف، فشارهای زیادی به حوزه آموزش وزارت بهداشت وارد شده، ولی وزارت بهداشت با دقت، سرعت و صلابت در جهت اجرای اين سیاست های آموزشی جديد اقدام می کند.

دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی وزارت بهداشت با اشاره به وجود برخی ضعف ها در ارزشیابی مدارک تحصیلی گروه پزشکی دانشگاه های خارج از کشور در گذشته، افزود: در حال حاضر، مدارک تحصیلی خارج از کشور با دقت بيشتري ارزیابی می شود، بنابر این لازم است افرادی که قصد ادامه تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور دارند، در انتخاب دانشگاه های خارج از کشور بسيار دقت کنند و ضمن مراجعه به سامانه های اطلاع رسانی وزارت بهداشت، صرفا دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت را براي تحصيل انتخاب کنند.

وی با بیان این که، تحصیل در دانشگاه های غیر معتبر خارج از کشور به نوعی اسراف در سرمایه خانواده ها و اتلاف در وقت و عمر دانشجو است، گفت: چنانچه فردی، داوطلب تحصیل در رشته دندانپزشكي در یکی از دانشگاه های غیر معتبر خارج از کشور باشد، علاوه بر تحميل هزينه هاي بي ثمر به خانواده خود، نباید بعد از اتمام تحصیلات انتظار فعالیت در ناوگان خدمات درمانی كشور و تاييد مدارك تحصيلي از وزارت بهداشت را داشته باشد.

عسگری افزود: در بحث ارزیابی و تاييد دانشگاه های علوم پزشکی خارج از کشور، اين اطلاع حاصل شده است كه دانشگاه هاي خارج منطبق با اصول و کیفیت مورد انتظار در نظام آموزش پزشكي كشور در حال تغییر رويه، افزايش كيفيت و تطبيق با سياسست هاي آموزشي جديد وزارت متبوع هستند که خود موضوعی قابل تقدير بواسطه تدوین سیاست های سلامت محور آموزشی علوم پزشکی است.

وی به برگزاری آزمون ملی دانش آموختگان رشته دندانپزشکی خارج از کشور با رعایت انصاف و اخلاق اشاره کرد و گفت: ما معتقد هستیم، آزمونی پایدار و مناسب است که علاوه بر قابلیت سنجش علمی و عملي دارای دو جزء رعایت انصاف و اخلاق باشد. به بيان ديگر كرامت انساني داوطلبين مورد توجه قرار گرفته و شئون داوطلبين رعايت شود.

دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی وزارت بهداشت افزود: در کمیته آزمون ملی دانش آموختگان رشته دندانپزشکی خارج از کشور نهايت مساعي در جهت برنامه ريزي و اجراي آزموني بود كه تمام اصول علمي و اخلاقی خصوصا در جهت تكريم داوطلبان این آزمون رعایت شود.

عسگری همچنین، ضمن اشاره به افرادی که تا قبل از اگوست 2009 میلادی در دانشگاه های خارج از کشور تحصیل کرده اند، گفت: چنانچه این افراد پس از فراغت از تحصیل به کشور بازگشتند، باید در آزمون جایابی که سالانه دو بار برگزار می شود شرکت کنند.

وی ادامه داد: این افراد پس از موفقیت در آزمون جایابی، با گذراندن تعدادی واحد در دانشکده های دندانپزشکی داخل می توانند کسری علمی و عملی آموزشی خود را جبران كنند بنابراين مشروط به کسب حد نصاب نمره، اجازه ورود به دانشکده های دندانپزشکی داخل را خواهند داشت.

عسگری اظهار داشت: افرادی که بعد از اگوست 2009 میلادی در دانشگاه های خارج از کشور تحصیل کردند، صرفا باید در آزمون ملی شرکت کنند.