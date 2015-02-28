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۹ اسفند ۱۳۹۳، ۱۰:۵۴

در نخستین ماه از سال ۲۰۱۵ اتفاق افتاد؛

کاهش صادرات روزانه نفت ایران به زیر یک میلیون بشکه

کاهش صادرات روزانه نفت ایران به زیر یک میلیون بشکه

رویترز از کاهش صادرات روزانه نفت ایران به زیر یک میلیون بشکه در نخستین ماه از سال ۲۱۰۱۵ میلادی گزارش داد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری رویترز، میزان صادرات نفت ایران به کشورهای آسیایی در ماه ژانویه نسبت به مدت مشابه در سال قبل با کاهش تقریبا ۲۲ درصدی روبرو شد و به کمتر از ۱ میلیون بشکه در روز رسید.

یکی از عوامل اصلی این موضوع به کاهش تقاضا پالایشگاه‌های هندی برای نفت ایران به دنبال دیدار "بارک اوباما" رئیس جمهور آمریکا در دیدار با مقامات هندی و درخواست وی مبنی بر محدود کردن واردات نفت از ایران برمی‌گردد.

در همین حال، میزان صادرات نفت ایران به ۴ خریدار بزرگ خود یعنی چین، هند، ژاپن و کره جنوبی در ماه گذشته میلادی به طور متوسط به ۹۸۲ هزار و ۵۲۵ بشکه در روز رسید، این در حالی است که طبق آمار، صادرات کمتر از یک میلیون بشکه برای ایران به اکتبر سال گذشته میلادی بر می گردد.

این در حالی است که این مقدار صادرات، کمتر از میزان مجازی است که در توافق اولیه بر سر موضوع هسته ای ایران با گروه ۱+۵ در سال ۲۰۱۳ میلادی صورت گرفت و سطح مجاز برای صادرات ایران ۱ میلیون بشکه در روز تعیین شده بود.

 

 

کد مطلب 2507999
علیرضا کمندی

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