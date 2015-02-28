بازدید از تنها قلعه باقی مانده در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر،احمد مسجد جامعی عضو شورای اسلامی شهر تهران، با حضور در منطقه ۲۱ به یکی از مجموعه‌های فرهنگی ورزشی این منطقه رفت. در ورودی یکی از سالن‌های مجموعه فرهنگی ورزشی صدف، مجسمه سوسمارهایی وجود داشت که به همراه نقاشی، فضای مه آلود و گیاهان گرم سیری که در آن به کار رفته بود، طراحی زیبایی از معماری و نقاشی شرق آسیا را نمایان می‌کرد.

تنها قلعه باقی مانده در تهران

مسجد جامعی پس از بازدید از این مجموعه، به قلعه چیتگر تنها قلعه باقی مانده در تهران رفت و از این بنای مهم و تاریخی دیدن کرد. وی در این بازدید عنوان کرد: کل فضای منطقه چیتگر ۲۴ میلیون متر بود که این قلعه در سال ۱۲۹۷، ساخته شد و شامل قلعه، مدرسه، مسجد، خانه اربابی و حمام بود. با وجود مدرسه‌ای که در این محل بود و معلمانش از روستای کن می‌آمدند و تنها دو کلاس درس داشت، ‌نشان می‌دهد که سواد آموزی در این منطقه وجود داشت.

عضو شورای اسلامی شهر تهران در ادامه گفت: این قلعه تنها قلعه‌ای است که در تهران باقی مانده و زمانی با داشتن چهار رشته قنات از مناطق مهم تهران محسوب می‌شد و یکی از بناهای باقی مانده از این منطقه با نماد معماری درونگراست؛ چرا که پنجره‌ای نداشته و با دیوار قسمت‌های مختلف آن جدا شده است و باید بقایای این قلعه و قسمت‌هایی از باغ اربابی که تبدیل به پارکینگ شده، احیا و بازسازی شود.

مسجد جامعی با اشاره به بازدید تیم تهران‌گردی در گذشته از منطقه کن تهران و وضعیت باغ‌های این منطقه اظهار کرد: ‌ در آن زمان باغ‌های کن در معرض خطر بودند، اما موفق شدیم با پیگیری و انجام برخی اقدامات، مشکلات آن‌ها را برطرف کنیم. اکنون نیز باید درباره‌ وضعیت باغ‌های چیتگر چاره‌ مناسبی اندیشیده شود، چون آن‌ها نیز در معرض تهدید جدی هستند.

در حاشیه بازدید از این محله، تعدادی از اهالی ساکن چیتگر، ‌مشکلاتشان را با عضو شورای اسلامی شهر تهران در میان گذاشتند. یکی از این مشکلات نبود زمین چمن بود که مقرر شد با کمک شهرداری، زمین چمنی در این محله احداث و در اختیار اهالی محل گذاشته شود.

نخستین پارک با رویکرد معرفی و کاشت گیاهان دارویی

احمد مسجد جامعی در ادامه چهلمین برنامه کشف تهران به مناسبت هفته فضای سبز از پارک طبیعت، با ۳۶۰ گونه گیاهان دارویی بازدید کرد. او با اشاره به موقعیت پارک طبیعت که در مجاورت بزرگراه فتح قرار دارد، بیان کرد: این پارک در مساحت ۲۸ هکتار ساخته شده است و برنامه‌های ویژه‌ای برای توسعه آن در دستور کار است.

عضو شورای اسلامی شهر تهران، با اشاره به سکوهای رنگی که در نقاط مختلف این پارک قرار داشت، تصریح کرد: این سکو‌ها برای شرایط بحران منطقه فراهم شده است، همچنین در این پارک گونه‌های متنوع گیاهی با ۳۸۰ گونه پرورش یافته‌اند که کلکسیون مناسبی از گونه‌های گیاهی را تشکیل می‌دهند و نخستین و تنها باغ با این تعداد نمونه گیاهی و دارویی در سراسر کشور است.

وی به فعالیت‌های این منطقه در خصوص فضای سبز اشاره و خاطر نشان کرد: ساخت و احداث بیش از ۸۳ هکتار فضای سبز منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای و تامین ۴۲ متر مربع سرانه فضای سبز برای هر شهروند، ‌از جمله فعالیت‌هایی است که شهرداری منطقه ۲۱، در بحث فضای سبز انجام داده است.

الله بیگی مسئول این پارک نیز در این زمینه اظهار کرد: مراحل اجرایی شدن عملیات توسعه این پارک از دو سال پیش آغاز و جنگل متروکه آن با مساحت ۶۸ هکتار که در معرض تهدید و تصرف معارضان بود، برای استفاده بهینه به پارکی با کاربری فرامنطقه‌ای تبدیل شد.

باغی با عنصر باغ‌های ایرانی

احمد مسجد جامعی و تیم تهران‌گردی در ادامه به باغ قرآنی وردآورد که در گذشته به باغ شازده معروف بود رفته و از این باغ با عنصرهای ایرانی بازید کردند. بوستانی که در کانون آن مرکز قرآنی احداث شده است.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با حضور در این پارک با بیان اینکه این فضا از نظر تاریخی نیز دارای قدمت و اهمیت زیادی است، گفت: در واقعه فتح تهران توسط رضاخان، نیروهای قزاق در این منطقه گرد آمده و با ساماندهی نیرو و نفرات به سمت تهران حرکت کردند که می‌توان نسبت به نگهداری و حفظ این باغ که حالا قسمتی از آن متروکه شده است، اقدام کرد.

وی افزود: بخش‌هایی از دیوار این باغ تاکنون چندین بار توسط مردم منطقه برداشته شده و پس از آن شهرداری بار دیگر آن را محصور کرده است. بهتر است که برای محافظت از باغ، ‌حصار آن برداشته شود تا نگاه مردم بتواند این باغ را حفظ کند.

همچنین بخش‌هایی از دیوارهای باغ «وردآورد» از کاهگل بود که مسجد جامعی با تاکید بر استفاده از چنین ملاتی برای دیوار باغ‌های ایرانی عنوان کرد: در قدیم به جای گچ، سیمان، سنگ و بتون‌، دیوار‌ها با گل‌های ورزداده که کاهگل نامیده می‌شدند و رویشان یک سقف شیروانی زده می‌شد تا آب برآن‌ها چکه نکند، ساخته می‌شدند. معتقدم روح باغ‌های ایرانی در چنین دیوارهایی بهتر دمیده می‌شود به همین دلیل باید فضای باغ ایرانی با چنین ملاتی همراه باشد تا بتوان احساس بهتری با خاک و طبیعت برقرار کرد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران در پایان پیشنهاد داد: زمین‌های اطراف این باغ که به تملک شهرداری در آمده نیز به باغ ملحق و به وسعت آن افزوده شود.

حضور در بهزیستی و بازارچه خیریه

در ادامه مسجد جامعی به گلزار شهدای وردآورد رفت و ضمن ادای احترام به شهدای آرمیده در این گلزار با پدر دو شهید که از اولین شهدای وردآورد بودند دیدار و گفتگو کرد. به گفته عضو شورای شهر تهران پدر این دو شهید از کارگران صنعتی وردآورد بوده و در کارخانه قرقره سازی کار می‌کرد. همچنین قبرستان وردآورد یک قبرستان محلی است که اهالی این محله را در انجا به خاک می‌سپارند.

ورزشگاه شهدای وردآورد مقصد بعدی تیم تهرانگردی بود، احمد مسجد جامعی در این بازدید از تنها دروازه چوبی زمین‌های خاکی این ورزشگاه که زمانی علی کریمی در آن بازی می‌کرد دیدن کرد. وی پس از بازدید از تندیس علی کریمی در ورودی ورزشگاه، بیان کرد: زمانی که این زمین‌های خاکی وجود داشت اسطوره‌هایی چون علی کریمی از دل آن برخواستند، اما امروز ما شاهد این هستیم که با پیشرفت امکانات ورزشی و زمین‌های چمنی که در محلات است، دیگر اثری از ظهور پدیده‌های این چنینی در فوتبال نیست.

گروه تهرانگردان در ادامه برنامه این هفته خود به مرکز نگهداری معلولان وردآورد رفتند و از نزدیک در جریان وضعیت نگهداری آن‌ها قرار گرفتند. مسجد جامعی در این بازدید ضمن قدردانی از مسئولان و مربیان این مرکز، گفت: در این مرکز بهزیستی حدود ۳۰۰ معلولان ذهنی و جسمی نگهداری می‌شوند که آموزش‌هایی مانند قالی بافی، گلدوزی و کوبلن دوزی می‌بینند.

وی افزود: یکی از مشکلاتی که در این مرکز وجود دارد و برای کسانی که در آن نگهداری می‌شوند خطرناک است، وسایل گرم کننده قدیمی است و به دلیل شرایط خاصی که این اشخاص دارند، مقرر شد با کمک شهرداری این وسایل به روز شود تا خطری برای آنان به وجود نیاید.

اما یکی دیگر از برنامه‌های مسجد جامعی و همراهان به مناسبت نزدیک شدن سال نو، بازدید از بازارچه خیریه‌ای بود که عواید آن صرف کودکان بیمار و بی‌سرپرست می‌شد.

تغییر نام بوستان غزالی به بوستان تهران پژوهان

تیم تهرانگردی در ادامه به مناسبت هفته درخت کاری و یادمان تهران پژوهان به بوستان غزالی رفته و ۱۴ اصله درخت در این بوستان کاشتند.

هرکدام از این ۱۴ نهال سرو که به پیشنهاد مسجد جامعی قرار شد نام بوستان غزالی به بوستان تهران پژوهان تغییر نام دهد، توسط یکی از خبرنگاران و به نیت یکی از تهران‌شناسان فقید در این بوستان کاشته شد.

از خیابان لاله زار تا خیابان منیریه ۱۳۲۰

در ادامه برنامه تهرانگردی احمد مسجد جامعی با حضور در شهرک سینمایی غزالی به بیان خاطراتی از روزهای ساخت این شهرک توسط مرحوم علی حاتمی کارگردان فقید سینمای ایران پرداخت.

وی در این بازدید و در حالی که در خیابان لاله زار قدم می‌زد گفت: علی حاتمی برای ساخت سریال هزاردستان با دقت و مطالعه بسیار دقیقی شهرک سینمایی غزالی را ساخت و برای اینکه فقط برای یک سریال ساخته شده بود متریال‌هایی در ساخت آن به کار رفته که امروزه این اثر در معرض آسیب دیدگی است.

عضو شورای اسلامی شهرتهران درادامه افزود: بخش‌های جدیدی مانند خیابان امیریه، میدان منیریه و میدان بهارستان به تازگی به این شهرک اضافه شده که با مصالح خوب و مقاومی ساخته شده است. میدان انقلاب و میدان ژاله نیز در محوطه این شهرک در حال ساخت است که به زودی به پایان می‌رسد.

مسجدجامعی با اشاره احداث ساختمان شهرداری در میدان توپخانه این شهرک و میدان منیریه سال ۱۳۲۰ پیشنهاد داد: در قدیم بین این درخت‌های چنار میدان منیریه و خیابان امیریه درخت‌های گل سرخی وجود داشت که بهتر است در این شهرک نیز از این درخت‌ها استفاده شود، همچنین مسافرخانه، قهوه خانه و خیاط خانه‌هایی در این خیابان وجود داشت که در لوکیشن ساخته شده در شهرک سینمایی غزالی جای آن‌ها خالی ست.

وی خاطرنشان کرد: این شهرک یکی از جذابیت‌های منطقه ۲۱ و بخشی از تاریخ تهران است که شهرداری و سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی باید برای حفظ و احیای آن با یکدیگر همکاری کنند.

عضو شورای شهر تهران در ادامه با اشاره به ریلی که در وسط زمین شهرک سینمایی نصب شده بود تاکید کرد: بر اساس سند برنامه حمل و نقل شهری، گفته شده که اولویت در حمل نقل با حمل و نقل عمومی و اولویت حمل و نقل عمومی با حمل و نقل ریلی است. به همین دلیل نخستین شهری که حمل و نقل ریلی روی زمین در آن راه اندازی و با اسب جابجا می‌شد تهران بود که مسافران را تا میدان قیام کنونی جابجا می‌کرد.

بازدید از موزه خودرو و اولین خودروی موجود در ایران

آخرین بازدید گروه تهرانگردی در سال ۹۳ بازدید از موزه خودرو که زیر نظر بنیاد مستضعفان بود که ۱۸۰ دستگاه خودرو در آن موجود است و تنها ۴۵ دستگاه از آن‌ها را در موزه به نمایش گذاشته‌اند.

احمد مسجد جامعی با اشاره به اهمیت این موزه اظهار کرد: یکی از قدیمی‌ترین خودروهای موجود در ایران یک دستگاه رولز-رویس ساخت سال ۱۹۲۱ و مربوط به احمد شاه قاجار است. همچنین نخستین خودرویی که توسط مظفرالدین شاه به ایران وارد شد یک خودرو با پلاک نظمیه یزد است.

وی در پایان به یکی از خودروهای مهم در این موزه اشاره و تصریح کرد: در این موزه تنها مرسدس بنز مدل ۵۰۰ که در دنیا یکی از آن باقی مانده و سال ۸۸ آلمان با ارائه یک چک سفید امضا به ایران قصد خرید آن را داشت و موفق نشد نیز نگهداری می‌شود.

در پایان این بازدید و هنگام خروج از موزه گروه تهرانگردی با موسسه‌ای روبرو شد که با داشتن مشخصات و عکس‌هایی از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست این کودکان را به افرادی که شرایط کمک مالی به آن‌ها دارند معرفی می‌کردند، عضو شورای اسلامی شهر تهران ضمن تقدیر از این حرکت انسانی، ‌از مسئولان این موسسه قدردانی کرد.

منطقه ۲۱ تهران آخرین میزبان گروه تهرانگردی و احمد مسجدجامعی در سال ۹۳ بود.