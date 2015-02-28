اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی معدن فارس انتخاب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صنعت و معدن و تجارت فارس، مهندس رضا افشاری رئیس هیئت اجرایی انتخابات سازمان نظام مهندسی معدن استان فارس نتایج نهایی این انتخابات را اعلام و اعضای هیئت مدیره آن را معرفی کرد.

وی گفت: سازمان نظام مهندسی معدن استان فارس دو هزار و ۳۰۰ نفر عضو دارد که از این جمع تعداد ۹۵۰ نفر واجد شرایط شرکت در انتخابات بودند.

رئیس هیئت اجرایی انتخابات سازمان نظام مهندسی معدن استان فارس افزود: در این دوره از انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی معدن فارس ۲۸۳ نفر از اعضای فعال که دارای حق رأی بودند با حضور در محل رأی‌گیری، کاندیداهای مورد نظر خود را انتخاب کردند.

افشاری اضافه کرد: تعداد ۸ نفر در رشته معدن، ۳ نفر در رشته زمین‌شناسی، ۲ نفر در رشته متالوژی و ۲ نفر در رشته نقشه ‌برداری کاندیدای عضویت در هیئت مدیره این سازمان بودند که پس از شمارش آرا در حضور هیات نظارت برانتخابات در رشته معدن پژمان نامدارخانی با ۱۰۹ رای و محمد حسن شرافت با ۷۹ رای، در رشته زمین‌شناسی سید داود حسینی با ۱۲۳ رای، در رشته متالوژی مجید اسماعیل گوهری با۱۵۰ رای و در رشته نقشه ‌برداری مهدی تقیه با ۱۹۶ رای با کسب بیشترین آرا به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی معدن استان فارس و مهدی حمزوی و محمد کاظم پور خواجه به عنوان اعضای علی‌البدل هیئت مدیره برای مدت ۳ سال انتخاب شدند.

وی اظهار داشت: داوطلبان در این انتخابات ملزم به داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته مرتبط بودند.

رئیس هیئت اجرایی انتخابات سازمان نظام مهندسی معدن استان فارس یادآورشد: مدت زمان قبولی شکایات مربوط به انتخابات به مدت ۵ روز بعداز زمان انتخابات خواهد بود.

افشاری با اشاره به فعالیت سازمان مذکور اضافه کرد: سازمان نظام مهندسی استان فارس از سال ۱۳۸۱ در این استان تأسیس شد و هم‌اکنون بالغ بر ۲۳۰۰ نفر از مهندسان در رشته‌های معدن، زمین‌شناسی، نقشه‌برداری و متالوژی به عضویت این سازمان درآمده‌اند.