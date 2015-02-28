مجتبی نیک کردار در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اینکه سهم بخش عمرانی در ایجاد اشتغال استان کرمانشاه طی سال جاری چقدر بوده است، اظهار داشت: هم‌ اکنون بین ۱۵ تا۲۰ هزار نفر در پروژه‌ های عمرانی استان کرمانشاه فعالیت و اشتغال دارند.

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه، افزود: مجموع اعتبارات استان در سال ۹۳ (اعتبارات استانی، اعتبارات ملی استانی شده، اعتبارات سفر مقام معظم رهبری و اعتبارات ماده ۱۸۰) هزار میلیارد تومان است که۳۰۰ هزار میلیارد تومان آن یعنی ۳۰ درصد، هزینه دستمزد نیروی انسانی مشغول در پروژه‌ ها است.

وی تصریح کرد: با توجه به زمان اجرای پروژه‌ های عمرانی استان، ممکن است این نیروها جدیدا به پروژه‌ ها اضافه شده باشند و یا بخشی از آنها از قبل در پروژه‌ های عمرانی که در گذشته کلید خورده فعالیت داشته‌ اند، اما در مجموع هم‌ اکنون این تعداد نیرو در پروژه‌ های عمرانی استان شاغل هستند.