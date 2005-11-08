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۱۷ آبان ۱۳۸۴، ۱۶:۰۳

آغاز اولين دوره سمينار داوري تكواندو

رييس فدراسيون تكواندو: شجاعت و پشتكار داوران سبب دلگرمي مسئولان تكواندو مي شود

رييس فدراسيون تكواندو: شجاعت و پشتكار داوران سبب دلگرمي مسئولان تكواندو مي شود

يكي ازمسائل مهم تكواندو قضاوت داوري است كه قطعا اين امر داراي مشكلات و سختي هاي خاص خود را دارد.

به گزارش خبرگزاري" مهر" رييس فدراسيون تكواندو در اولين روز ازسمينار داوري بين المللي با بيان مطلب فوق افزود: ما در راستاي رشد و پيشرفت داوري تكواندو ازحضور KIM رييس كميته داوران كه خود يك اصلاحگر درقوانين داوري است، دراين امرهمواره وهمگام با ما خواهد بود.

رييس فدراسيون تكواندو تاكيد كرد: شجاعت و پشتكار داوران تكواندو سبب دلگرمي مسئولان تكواندو مي باشد و اين تغييرات در سيستم داوري و بخشهاي ديگر آينده خوبي را براي فدراسيون تكواندو خواهد داشت.

وي تاكيد كرد: افكارخوب، متعالي و ايده هاي نو به كميته داوران تحولي عظيم در داوران بوجود خواهد آورد تا دركشورمان با كمترين مشكل وبا بهترين قضاوت داوري درعرصه هاي مختلف حضور داشته باشيم.

وي درپايان گفت: يكي از دشوارترين قضاوتها امر داوري است كه شجاعت وغيرت ملي شما داوران سبب گسترش داوري تكواندو ايران خواهد بود. 

کد مطلب 250803

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