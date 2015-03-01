به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ را گذشته به شرح ذیل است:
دیلی تلگراف : کاهش قیمت نفت میتواند انگیزهای برای کشورهای خاورمیانه به منظور کاهش هزینه های یارانه انرژی باشد.
بلومبرگ : تعداد دکلهای فعال حفاری نفت آمریکا برای دوازدهمین هفته متوالی است که با کاهش روبرو می شود، اما همچنان تولید بالا است.
راشا تودی : اوکراین مبلغ ۱۵ میلیون دلار به روسیه بابت هزینه گاز پرداخت و از قطع آن جلوگیری کرد.
فایننشال تریبون : ترکیه خرید گاز را با شرکت "گازپروم" روسیه نهایی و اعلام کرد که از این طریق بهای گاز ۱۰.۲۵ درصد ارزانتر خواهد بود.
داچ ول : آلمان با تعویق پرداخت بدهیهای یونان موافقت کرد.
راشا تودی : هند مذاکرات خود را با روسیه، بلاروس و قزاقستان بر سر ایجاد منطقه آزاد اقتصادی در ظرف ۶ ماه آینده آغاز خواهد کرد.
فایننشال تریبون : رشد اقتصادی سوئد بالاتر از حد انتظار بود.
ورلد کول : چین میزان سرمایه گذاری خود را در آفریقا برای ده سال آینده افزایش خواهد داد.
غنا وب : غنا اولین بخش از وام خود را از صندوق بین المللی پول تا اول آوریل به میزان ۱۰۰ میلیون دلار دریافت خواهد کرد.
ای کی ال : قزاقستان برای اجرای سیاستهای اقتصادی نوآورانه خود در سال جاری میلادی به سازمان توسعه و همکاری اقتصادی ملحق خواهد شد.
رویترز : روسیه برای مقابله با کسری بودجه اش در سال ۲۱۰۵ میلادی، هزینه های خود را به ۱۷.۵۰ میلیارد دلار کاهش خواهد داد.
یورو نیوز : نزخ بیکاری فرانسه در ماه ژانویه با کاهش روبرو شد.
رویترز : میزان تولید نفت اوپک در ماه فوریه به ۲۹.۹۲ میلیون بشکه در روز رسید، این در حالی است که در ماه قبل از به ۳۰.۲۷ میلیون بشکه در روز بود.
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