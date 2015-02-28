در لیگ برتر فوتسال می مانیم/ حمایت مسئولان البرزی را هیچگاه ندیدم

رضا فلاح زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: روز گذشته در سومین بازی پیاپی در لیگ برتر برد را در ثانیه های پایانی بازی با تساوی عوض کردیم و من از این بابت از تمام فوتسال دوستان البرزی و علاقمندان به این تیم عذرخواهی می کنم.

وی با بیان اینکه جوانی تیمش عامل از دست رفتن خیلی از امتیازات در طول این فصل بوده است، تاکید کرد: بازیکنان تیم مقاومت در طول این فصل بارها با بی مهری ها و مشکلات عدیده روبرو شدند اما هیچگاه کم فروشی نکرده اند و برای سربلندی نماینده البرز با جان و دل بازی کرده اند و اگر میبینید که در ثانیه های پایانی امتیازات حساسی را از دست می دهیم به واسطه کم تجربه بودن نفرات تیم است.

سرمربی مقاومت البرز با اشاره به مشکلات دامنه دار این تیم در طول این فصل خاطرنشان کرد: متاسفانه آنهایی که رای من و بازیکنانم را برای رسیدن به جایگاه فعلی شان گرفته اند توجهی به این تیم و مشکلاتش نداشتند و تنها هیئت فوتبال و اداره کل و برخی دلسوزان ورزش و خیران در کنار سپاه استان در جهت کاهش این مشکلات حضور داشتند و این بسیار دردآور است که تیم لیگ برتری استان اینگونه به حال خود رها شود و مورد توجه قرار نگیرد.

فلاح زاده در پایان با قدردانی از حضور البرزی ها در سالن برگزاری مسابقات و در بازی های خانگی گفت: مردم این تیم را دوست دارند چرا که صداقت و تلاش بی ریای بازیکنان تیم را می بینند و امیدوارم با ماندگاری تیم در لیگ برتر برای فصل آتی برنامه ریزی مسئولان باشگاه به گونه ای باشد که مقاومت مشکلات این فصل را دوباره شاهد نباشد و تیم مقاومت در فصل آینده در قامت یک مدعی ظاهر شود.