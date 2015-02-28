تسهیل در مقررات سرمایه گذاری در جذب سرمایه موثر است

فاطمه مقیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد فرصتهای سرمایه گذاری در استان هرمزگان بیان داشت: اگر تعریف درستی برای سرمایه داشته باشیم باید گفت سرمایه از هوشیاری لازم برای شناخت موقعیت ها برخوردار است.

وی اظهارداشت: برای اینکه بتوانیم از مواهب سرمایه گذاری برخوردار باشیم باید بستر این مهم فراهم و از سرمایه گذار به عنوان یک سرمایه در مسیر توسعه بهره مند شویم.

کارآفرین برتر جهان اسلام در ادامه با اشاره به ظرفیت های استان هرمزگان در امر سرمایه گذاری خاطر نشان کرد:۶۶هزار کیلومتر مربع وسعت با برخورداری از یکهزار اندی نوار ساحلی، ۱۴جزیره استراتژیک ، قرار گرفتن در بهترین نقطه سوق الجیشی خلیج فارس و دریای عمان و بهره مندی از مناطق آزاد تجاری صنعتی ظرفیت هایی هستند که هر نوع سرمایه گذاری را در بخش های مختلف توجیه نموده است که این امر نیازی به تبیین و استدلال ندارد.

مقیمی ادامه داد:علاوه براین،توسعه زیر ساخت ها از جمله خطوط ریلی،بزرگراهها ، بنادر و در یک کلام برخورداری از همه شقوق حمل و نقلی سرمایه گذاری دراستان هرمزگان را با یک پشتوانه غنی از همه ظرفیت ها توجیه پذیر نموده است که بدون شک جمع شدن همه ظرفیت ها در یک منطقه کم نظیر است.

رییس کانون زنان بازرگان ایران همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری در استان هرمزگان را فرصت کم نظیری برای سرمایه گذاران عنوان کرد و گفت: تسهیل مقررات، نگاه امید بخش و اطمینان خاطر از نگاه برنامه محور در حوزه اقتصاد ،سرمایه گذاری در استان هرمزگان را با امنیت و انگیزه مواجه کرده است که باید از این ظرفیت حداکثر بهره را داشته باشیم.

مقیمی در پایان با بیان اینکه نرخ رشد استان در یک بازه زمانی ۱۰ساله ۳۲درصد بوده است خاطرنشان کرد: نگاه منصفانه و واقع بینانه موید این است که هرمزگان در مسیر توسعه روند رو به رشد و شتابانی را دارد که این امر بهترین فرصت را در اختیار سرمایه گذاران بخش خصوصی قرار داده است.