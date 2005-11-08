اطلاعات فني وزير نفت در خصوص اين وزارتخانه كم است

رييس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با خبرنگار پارلماني "مهر"، اظهار داشت: اگر نيروي توانمندي از سوي رييس جمهور به مجلس در خصوص تصدي پست وزارت نفت پيشنهاد مي شد، قطعا مجلس در ارايه راي اعتماد به شخص وزير توانمندتر عمل مي كرد.

دانشيار گفت: براي اين كه بي ثباتي در دولت ايجاد نشود و وضع كشور دچار خسارت نشود، شايسته سالاري و مصلحت سنجي در جهت تداوم خدمت به مردم و اتمام بي ثباتي در جامعه حكم مي كند كه به وزير پيشنهادي راي اعتماد دهيم.

رييس كميسيون انرژي ادامه داد: از ديد احمدي نژاد، محصولي فردي توانمند، مديري صالح و درستكار و فردي است كه با مجموعه متخصصان وزارت نفت مي تواند تعامل خوبي برقرار كند، اما با تمام اين خصوصيات، به علت فقدان توان نفتي در محصولي انتظار مي رود كه براي فردا رييس جمهور اسم وي را از ليست وزراي پيشنهادي حذف كند.

دانشيار گفت: در مجموع راي اعتماد نمايندگان به وزير پيشنهادي نفت در هاله اي از ابهام قرار دارد.

اين نماينده اظهار داشت: برخي نمايندگان معتقدند كه براي اين كه هزينه كمتري در بحث راي اعتماد به 4 وزير پيشنهادي در مجموعه دولت و مجلس پرداخت شود، رييس جمهوري بايد نام محصولي را به عنوان وزير پيشنهادي نفت پس بگيرد.